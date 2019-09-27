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РИА Новости

Третьи выборы в Израиле возможны, но не неизбежны, считают эксперты

09:27 27.09.2019
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© РИА Новости / Амир Шааль / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на одном из избирательных участков в городе Тель-Авив в Израиле
Женщина голосует на одном из избирательных участков в городе Тель-Авив в Израиле
© РИА Новости / Амир Шааль
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Женщина голосует на одном из избирательных участков в городе Тель-Авив в Израиле. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен - РИА Новости. Получивший мандат на формирование новой правящей коалиции лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху сможет сформировать коалиционное правительство только в том случае, если лидеры крупнейшего оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" и других партий, прошедших в Кнессет 22-го созыва, пойдут на серьезные компромиссы, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
По их мнению, третьи за год парламентские выборы в стране не станут чем-то неожиданным или катастрофическим, но такая ситуация может говорить о том, что созданные в середине прошлого века политические механизмы требуют серьезных реформ.
"Выход из этой ситуации есть. Он, безусловно, зависит от двух крупных партнеров. Две большие партии в Израиле, у которых есть принципиальные позиции по тому вопросу, по которому Израиль шел на выборы: кто будет премьер-министром. Вопрос в одном только человеке. Это Биньямин Нетаньяху. Либо партия "Ликуд" откажется от того, чтобы он ее возглавлял, либо блок "Кахоль-Лаван" перестанет настаивать на его уходе. То есть кто-то должен уступить", - считает научный сотрудник Герцлийского междисциплинарного центра, депутат Кнессета 20-го созыва Ксения Светлова.
Лидер получившего наибольшее число мандатов на выборах в Кнессет блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц ранее заявил, что готов войти в правительство национального единства с партией "Ликуд" при двух условиях: Нетаньяху должен уйти с поста лидера партии и оставить должность премьера, поскольку в ближайшее время ему предстоят досудебные слушания по делам, связанным с коррупцией, и если партия "Ликуд" откажется от заключенного ранее союза с прошедшими в Кнессет религиозными и правыми партиями.
Каргин vs Эскин: выборы в Израиле снова привели к патовой ситуации?
19 сентября, 16:58Видеоблоги - Радио Sputnik
Каргин vs Эскин: выборы в Израиле снова привели к патовой ситуации?О том, найдут ли компромисс две ведущие партии Израиля, чтобы сформировать коалицию, обсуждали в эфире радио Sputnik лидер российского еврейского движения "Шахар" Александр Каргин и израильский публицист Авигдор Эскин.
Однако межпартийный союз, заключенный Нетаньяху с религиозными и правыми партиями, прошедшими в парламент, гарантирует ему поддержку 55 из 120 депутатов Кнессета. Ганц опирается на 44 депутатских мандата партий, готовых создать с ним коалиционное правительство. Никто из финалистов избирательной гонки не может сегодня рассчитывать на поддержку парламентского большинства, и, по мнению политолога Арика Эльмана, Нетаньяху попробует привлечь на свою сторону одну из прошедших в Кнессет партий, отказавших ему в предварительной поддержке.
"На что может рассчитывать Нетаньяху, первым получивший мандат (на формирование правительства - ред.) - уговорить блок "Авода Гешер" присоединиться к нему… Либо попытаться найти общий язык с лидером партии "Наш дом - Израиль" Авигдором Либерманом", - считает Эльман.
Избирательный блок "Авода – Гешер" получил на выборах в Кнессет 6 депутатских мандатов - ровно столько, сколько не хватает Нетаньяху для создания коалиции большинства. Однако у "Ликуда" и "Аводы" есть принципиальные расхождения по вопросу палестино-израильского конфликта.
Партия "Наш дом – Израиль" (НДИ), возглавляемая Либерманом, идеологически близка "Ликуду" и в течение многих лет была его надежным коалиционным партнером. Однако сегодня Либерман, контролирующий 8 мандатов в избранном Кнессете, заявляет, что войдет в коалицию, только если ее составят блок Ганца "Кахоль-Лаван" и "Ликуд", отказавшийся от союза с религиозными партиями.
Однако эксперты не исключают, что Нетаньяху до последнего момента будет пытаться привлечь на свою сторону НДИ.
"Остается возможность у Авигдора Либермана, который может в последнюю минуту заявить, что должен спасти страну от третьих выборов и присоединиться к одному из "претендентов на престол" - либо к "Ликуду", либо к "Кахоль-Лаван", - предполагает Светлова.
Пока все - и президент Израиля Реувен Ривлин, и финалисты выборов в Кнессет - заявляют, что новые выборы в случае провала коалиционных переговоров станут наихудшим выходом в сложившейся ситуации.
При этом, по мнению Эльмана, Нетаньяху может уже в ближайшее время вернуть мандат на формирование кабинета министров президенту, чтобы тот, в свою очередь, предоставил попытку Ганцу.
"Ситуация начнет проясняться на финишной черте. Когда истечет срок, Нетаньяху может вернуть мандат президенту Ривлину, либо, как говорят источники в его окружении, он может возвратить мандат президенту уже через несколько дней, не дожидаясь истечения 28-дневного срока…Президент придет к выводу, что формирование коалиции невозможно и вернет эти полномочия Кнессету. Тогда начнется отсчет 21-дневного срока, когда депутаты должны попытаться сформировать коалицию из 61 депутата – это минимальное большинство депутатов, которое будет опять рекомендовать президенту поручить формирование правительства одному из них, вокруг которого они готовы объединиться", - объяснил Эльман.
"Тогда станет ясно, насколько парламентарии опасаются реакции населения, если они приведут страну к третьим выборам в течение одного года", - добавил он.
В условиях, когда переговорные группы "Ликуда" и "Кахоль-Лаван" откладывают диалог, призванный найти спасительный компромисс, третьи парламентские выборы в течение одного года уже не кажутся в Израиле фантастическим сценарием.
"Я уверена, что, в конечном счете, если пойдем на третьи выборы, то переживем и их. Хотя это самый неприятный и отрицательный сценарий, который может быть для нашей страны", - считает Светлова.
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019
17 сентября, 12:18РИА Новости
Эксперт оценил последствия создания новой коалиции на выборах в Израиле
Неполноценная работа государственного аппарата, переходное правительство, невозможность нормальной законодательной деятельности, неизбежные финансовые потери при серьезном дефиците бюджета – это лишь часть проблем страны, неспособной сформировать устойчивое правительство. Однако, по мнению экспертов, это лишь верхушка айсберга.
Главная проблема, по мнению Эльмана, заключается в том, что Израиль столкнулся с системным кризисом, когда политические механизмы, созданные отцами-основателями 70 лет назад, в середине прошлого века, в других экономических, политических и демографических реалиях, начали давать сбой.
"Сегодня это система, которая делает исполнительную власть полностью зависимой от Кнессета - эта система больше не работает. Требуется реформа, которая отделит исполнительную власть от законодательной и позволит избирать правительство, главу правительства, президента – кого угодно - на фиксированный срок, зная, что его возможности и полномочия не зависят от состояния дел в парламенте" - считает Эльман.
В любом случае, в запасе у Нетаньяху есть еще 40 дней, когда он может попытаться, используя привычные методы, все-таки сформировать коалицию и вновь стать премьером, хотя, по мнению политиков и экспертов, в этом случае коалиционное правительство будет неустойчивым и вряд ли сумеет проработать отведенный ему срок.
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