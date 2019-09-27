Эксперт объяснил падение рынка инвестиционного страхования жизни в России

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Рынок инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое в последние несколько лет было драйвером роста всего сегмента, сейчас демонстрирует падение, следуя за динамикой финансовых рынков, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Росгосстрах Жизнь" Алексей Руденко.

Как сообщал Всероссийский союз страховщиков (ВСС), общий объем премий страховщиков жизни в РФ в первом полугодии снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10% и составил 198,6 миллиарда рублей. Новым лидером по скорости роста сборов премий стало накопительное страхование жизни (НСЖ) - в первом полугодии 2019 года страховщики жизни собрали по этому виду 44,7 миллиарда рублей, что на 55% больше, чем годом ранее. При этом сборы по ИСЖ составили 92,3 миллиарда рублей, снизившись на 32%.

"Инвестиционное страхование всегда очень чутко реагирует на изменение конъюнктуры финансовых рынков. Сборы с запозданием следуют за динамикой фондового рынка, и когда рынки падают, сборы по ИСЖ всегда падают тоже. Эта взаимосвязь подтверждена многолетней историей западных и отечественного рынков инвестиций. Хотя в России связь даже менее сильная, так как наши продукты инвестиционного страхования жизни включают гарантию возврата капитала, а на Западе инвестиции не защищены и клиенты терпят убытки", - сказал Руденко.

Он пояснил, что в 2017 году стратегии ИСЖ показывали рекордную доходность, и в 2018 году рынок рос рекордными темпами. Но этот же 2018 год оказался не очень успешен для большинства инвестиционных стратегий, причем не только в страховании жизни, но и в брокерских и управляющих компаниях. В результате в текущем году наблюдается падение рынка инвестстрахования.

"Есть все основания прогнозировать восстановление рынка инвестиционного страхования в 2020 году, поскольку сейчас ИСЖ снова демонстрирует отличную динамику по доходности", - добавил Руденко.