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РИА Новости

Эксперт объяснил падение рынка инвестиционного страхования жизни в России

09:25 27.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтраховая компания "Росгосстрах"
Страховая компания Росгосстрах
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Рынок инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое в последние несколько лет было драйвером роста всего сегмента, сейчас демонстрирует падение, следуя за динамикой финансовых рынков, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Росгосстрах Жизнь" Алексей Руденко.
Как сообщал Всероссийский союз страховщиков (ВСС), общий объем премий страховщиков жизни в РФ в первом полугодии снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10% и составил 198,6 миллиарда рублей. Новым лидером по скорости роста сборов премий стало накопительное страхование жизни (НСЖ) - в первом полугодии 2019 года страховщики жизни собрали по этому виду 44,7 миллиарда рублей, что на 55% больше, чем годом ранее. При этом сборы по ИСЖ составили 92,3 миллиарда рублей, снизившись на 32%.
"Инвестиционное страхование всегда очень чутко реагирует на изменение конъюнктуры финансовых рынков. Сборы с запозданием следуют за динамикой фондового рынка, и когда рынки падают, сборы по ИСЖ всегда падают тоже. Эта взаимосвязь подтверждена многолетней историей западных и отечественного рынков инвестиций. Хотя в России связь даже менее сильная, так как наши продукты инвестиционного страхования жизни включают гарантию возврата капитала, а на Западе инвестиции не защищены и клиенты терпят убытки", - сказал Руденко.
Он пояснил, что в 2017 году стратегии ИСЖ показывали рекордную доходность, и в 2018 году рынок рос рекордными темпами. Но этот же 2018 год оказался не очень успешен для большинства инвестиционных стратегий, причем не только в страховании жизни, но и в брокерских и управляющих компаниях. В результате в текущем году наблюдается падение рынка инвестстрахования.
"Есть все основания прогнозировать восстановление рынка инвестиционного страхования в 2020 году, поскольку сейчас ИСЖ снова демонстрирует отличную динамику по доходности", - добавил Руденко.
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Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") в 10.00.
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СтрахованиеАндрей РуденкоПраймРосгосстрахРоссияЭкономика
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