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РИА Новости

Говорить о контактах с украинскими парламентариями рано, заявили в Госдуме

09:23 27.09.2019 (обновлено: 11:21 27.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Говорить о контактах на официальном уровне между российскими и украинскими парламентариями преждевременно, в частности, это связано с риторикой руководства Украины, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Контакты между парламентариями России и Украины всегда были, есть и будут. Они происходят на неофициальном уровне. Что касается какого-то официального разговора, мне кажется, что пока говорить об этом преждевременно", - сказал Толстой.
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По его словам, сейчас для большинства украинских парламентариев в приоритете должна быть внутренняя политика. При этом, по словам Толстого, депутаты Госдумы открыты к обсуждению проблем, но риторика со стороны украинского руководства пока к нему не располагает.
"Мы не собираемся слушать какие-то абсурдные обвинения, которые повторяются и в Верховной Раде, и в этом полупустом зальчике ООН, где выступал (президент Украины Владимир) Зеленский со своими пулями. Если они считают, что против Украины ведется война, есть агрессия, пусть объявляют войну России. Почему они это не сделали до сих пор? Но если в таком стиле и с такой риторикой ведется разговор, мы встречаться и общаться не будем", - отметил Толстой.
Парламент Украины нового созыва открыл свое первое заседание 29 августа.
В парламенте созданы пять фракций, крупнейшую из которых (254 депутата) создала пропрезидентская партия "Слуга народа". Фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь" насчитывает 44 депутата, фракция "Батькивщина" объединила 28 депутатов, фракция "Европейская солидарность" состоит из 27 парламентариев, а во фракцию "Голос" вошли 17 народных избранников. Кроме того, в Раде также создана депутатская группа "За будущее", насчитывает 23 депутата, а парламентарии, которые не вошли в состав депутатских фракций, будут внефракционными.
Читайте полный текст интервью с вице-спикером Госдумы Петром Толстым >>
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