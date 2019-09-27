Говорить о контактах с украинскими парламентариями рано, заявили в Госдуме

"Мы не собираемся слушать какие-то абсурдные обвинения, которые повторяются и в Верховной Раде, и в этом полупустом зальчике ООН, где выступал (президент Украины Владимир) Зеленский со своими пулями. Если они считают, что против Украины ведется война, есть агрессия, пусть объявляют войну России. Почему они это не сделали до сих пор? Но если в таком стиле и с такой риторикой ведется разговор, мы встречаться и общаться не будем", - отметил Толстой.