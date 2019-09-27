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РИА Новости

Huawei готов обсудить с "Яндексом" установку приложений на свои смартфоны

09:10 27.09.2019
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© REUTERS / Michael DalderСмартфон Huawei Mate 30
Смартфон Huawei Mate 30
© REUTERS / Michael Dalder
Смартфон Huawei Mate 30. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости/Прайм. Китайская компания Huawei готова обсудить с "Яндексом" предустановку его приложений на свои смартфоны, при этом о замещении сервисами "Яндекс" приложений Google речи не идет, заявил в интервью РИА Новости вице-президент подразделения мобильных сервисов Huawei в Европе Джейме Гонсало.
В августе президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг (Alex Zhang) сообщил, что компания ведет переговоры с "Яндексом" по внедрению голосового ассистента "Алиса" в смартфоны китайской компании. По словам Чанга, компании обсуждают совместную работу в сфере сервисов музыки, такси, погоды и других проектов "Яндекса". Тогда же Mail.ru Group (MRG) сообщила, что ведет переговоры о предустановке своего программного обеспечения на устройства Huawei. Деталей в компании не уточнили.
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"Мы обнаружили, что российские пользователи предпочитают пользоваться сервисами "Яндекса" и Mail.ru, и мы тесно работаем с этими компаниями. Некоторые приложения являются частью нашей экосистемы", - рассказал он.
"Это (предустановка приложений "Яндекс" - ред.) то, что нам надо обсудить с партнерами. Если пользователи выразят такое желание, то мы рассмотрим такой вариант. Ранее уже некоторые самые популярные приложения "Яндекса" предустанавливались на наши смартфоны, например, "Яндекс.Навигатор", так как он является основным средством навигации для россиян. Но речи о замещении не идет. Мы всегда стараемся отталкиваться от потребностей пользователей и предоставляем выбор использовать те приложения, которые им более удобны", - отметил он.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованные, политически мотивированные и нарушающие принципы рыночной конкуренции.
Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий, поэтому компания Google заявила о прекращении с Huawei делового сотрудничества, закрыв для китайской фирмы доступ к технологиям и программному обеспечению Google. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов (в последний раз - 19 августа на 90 дней).
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