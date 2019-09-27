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РИА Новости

В Киргизии задержали двух американцев из "Корпуса мира" с пакетом марихуаны

09:05 27.09.2019
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в Киргизии
Сотрудник правоохранительных органов в Киргизии
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Сотрудник правоохранительных органов в Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 27 сен - РИА Новости. Милиция Киргизии задержала на юге страны двух американцев из "Корпуса мира" с более чем килограммом марихуаны, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе управления внутренних дел Джалал-Абадской области.
По данным пресс-службы, милиция остановила на трассе Бишкек-Ош автомобиль Honda Odyssey. Поведение пассажиров показалось правоохранителям подозрительным.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
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"У одного из мужчин обнаружили пакет с зеленым веществом, напоминающим марихуану. В ходе экспертизы предположение подтвердилось: в пакете было более килограмма марихуаны", - сказали в пресс-службе.
Как уточнили в УВД, пассажирами автомобиля оказались двое граждан США - волонтеров "Корпуса мира". Один из них признался, что наркотики принадлежат ему.
"В настоящее время признавшийся в преступлении американец водворен в СИЗО. Второго - отпустили", - добавили в пресс-службе УВД.
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