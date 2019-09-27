В Киргизии задержали двух американцев из "Корпуса мира" с пакетом марихуаны

БИШКЕК, 27 сен - РИА Новости. Милиция Киргизии задержала на юге страны двух американцев из "Корпуса мира" с более чем килограммом марихуаны, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе управления внутренних дел Джалал-Абадской области.

По данным пресс-службы, милиция остановила на трассе Бишкек-Ош автомобиль Honda Odyssey. Поведение пассажиров показалось правоохранителям подозрительным.

"У одного из мужчин обнаружили пакет с зеленым веществом, напоминающим марихуану. В ходе экспертизы предположение подтвердилось: в пакете было более килограмма марихуаны", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в УВД, пассажирами автомобиля оказались двое граждан США - волонтеров "Корпуса мира". Один из них признался, что наркотики принадлежат ему.