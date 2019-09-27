СМИ сообщили детали скандала с участием актера Аверина на борту "Аэрофлота"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Директор актера Максима Аверина Николай Коренев оказался зачинщиком дебоша на рейсе Барнаул — Москва, сообщает Директор актера Максима Аверина Николай Коренев оказался зачинщиком дебоша на рейсе Барнаул — Москва, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Аверин и Коренев летели в самолете вместе, при этом представитель артиста находился в состоянии алкогольного опьянения, кричал и нецензурно выражался, игнорировал замечания бортпроводников.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что актер Максим Аверин якобы устроил пьяный дебош в самолете, выполняющем рейс Барнаул — Москва.

В линейном управлении МВД России в аэропорту Шереметьево РИА Новости подтвердили факт инцидента, отметив, что сотрудники полиции задержали двух дебоширов. Личности задержанных не уточняются.