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РИА Новости

СМИ сообщили детали скандала с участием актера Аверина на борту "Аэрофлота"

09:03 27.09.2019 (обновлено: 10:29 27.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкАктер Максим Аверин. Архивное фото
Актер Максим Аверин. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Директор актера Максима Аверина Николай Коренев оказался зачинщиком дебоша на рейсе Барнаул — Москва, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, Аверин и Коренев летели в самолете вместе, при этом представитель артиста находился в состоянии алкогольного опьянения, кричал и нецензурно выражался, игнорировал замечания бортпроводников.
Ранее в четверг СМИ сообщили, что актер Максим Аверин якобы устроил пьяный дебош в самолете, выполняющем рейс Барнаул — Москва.
В линейном управлении МВД России в аэропорту Шереметьево РИА Новости подтвердили факт инцидента, отметив, что сотрудники полиции задержали двух дебоширов. Личности задержанных не уточняются.
Максим Аверин родился в 1975 году в Москве. В 1997 году окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина при Государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова. Наибольшую известность актер получил благодаря роли следователя Сергея Глухарева в сериале "Глухарь".
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7 августа, 13:57РИА Новости
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