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РИА Новости

В ГД прокомментировали идею запрета лотереи на получение грин-карт в США

09:03 27.09.2019 (обновлено: 11:21 27.09.2019)
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© Fotolia / Roman LipovskiyГрин-карта и доллары США
Грин-карта и доллары США
© Fotolia / Roman Lipovskiy
Грин-карта и доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Санкции, подобные запрету лотереи на получение грин-карт США, не будут действенным ответом РФ на невыдачу американских виз российским делегатам на Генассамблею ООН, для России важнее извлечь уроки из действий американских партнеров, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Мы должны точнее понимать реальность. А она такова, что американцы просто считают себя вправе делать, что угодно. И никакие международные обязательства, никакие их обязательства как страны, где размещается штаб-квартира ООН, на них не могут повлиять. Чихали они на все это", - сказал Толстой.
Он отметил, что международная политика РФ базируется на уважении устава ООН и его базовых принципов.
"Но если наши партнеры их не уважают, на мой взгляд, это может повлечь дальнейшие изменения, и они, к сожалению, будут не в лучшую сторону. Так что мы можем в связи с этим только сожалеть и извлекать уроки... Вот уроки важнее, чем санкции, а не то, что мы кому-то запретим участвовать в лотерее грин-карт. Это все, конечно, очень интересно, но это никого не волнует. Я вас уверяю, что американскому правительству все равно, сколько людей приедет в Америку из России или Вьетнама. И этим мы никаким образом никому ничего не докажем", - сказал Толстой.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
25 сентября, 15:22РИА Новости
Слуцкий не исключил рассмотрение запрета лотереи грин-карт США
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил РИА Новости, что обратится в МИД РФ, чтобы обсудить идею запрета лотереи на получение грин-карт в качестве ответа на невыдачу американских виз делегатам на ГА ООН.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Читайте полный текст интервью с вице-спикером Госдумы Петром Толстым >>
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