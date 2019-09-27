В ГД прокомментировали идею запрета лотереи на получение грин-карт в США

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Санкции, подобные запрету лотереи на получение грин-карт США, не будут действенным ответом РФ на невыдачу американских виз российским делегатам на Генассамблею ООН, для России важнее извлечь уроки из действий американских партнеров, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Мы должны точнее понимать реальность. А она такова, что американцы просто считают себя вправе делать, что угодно. И никакие международные обязательства, никакие их обязательства как страны, где размещается штаб-квартира ООН, на них не могут повлиять. Чихали они на все это", - сказал Толстой.

Он отметил, что международная политика РФ базируется на уважении устава ООН и его базовых принципов.

"Но если наши партнеры их не уважают, на мой взгляд, это может повлечь дальнейшие изменения, и они, к сожалению, будут не в лучшую сторону. Так что мы можем в связи с этим только сожалеть и извлекать уроки... Вот уроки важнее, чем санкции, а не то, что мы кому-то запретим участвовать в лотерее грин-карт. Это все, конечно, очень интересно, но это никого не волнует. Я вас уверяю, что американскому правительству все равно, сколько людей приедет в Америку из России или Вьетнама. И этим мы никаким образом никому ничего не докажем", - сказал Толстой.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил РИА Новости, что обратится в МИД РФ, чтобы обсудить идею запрета лотереи на получение грин-карт в качестве ответа на невыдачу американских виз делегатам на ГА ООН.