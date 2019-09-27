В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.

По данным следствия, в августе 2019 года 11-летний мальчик сломал правую руку, играя во дворе в мяч. Фельдшер и хирург районной больницы оказали ему помощь и отпустили домой. Позже его состояние ухудшилось, и ребенку ампутировали руку.

По данным ведомства, ребенок сломал руку, после чего в больнице Зерноградского района Ростовской области ему наложили гипс. Через некоторое время у мальчика развилась гангрена, и врачи приняли решение ампутировать пораженную руку.