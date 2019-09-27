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РИА Новости

В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей

09:01 27.09.2019 (обновлено: 13:32 27.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевХирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.
По данным следствия, в августе 2019 года 11-летний мальчик сломал правую руку, играя во дворе в мяч. Фельдшер и хирург районной больницы оказали ему помощь и отпустили домой. Позже его состояние ухудшилось, и ребенку ампутировали руку.
По данным ведомства, ребенок сломал руку, после чего в больнице Зерноградского района Ростовской области ему наложили гипс. Через некоторое время у мальчика развилась гангрена, и врачи приняли решение ампутировать пораженную руку.
Территориальный орган Росздравнадзора провел проверку, в результате которой были выявлены нарушения своевременности и правильности постановки диагноза, а также стандарта и объема оказанной помощи.
В операционной
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Ростовская областьПроисшествия
Популярные комментарии
За такие зарплаты и условия труда скоро одни среднеазиаты и недоучки в медицине будут. Тогда таких случаев будут тысячи.
27 сентября, 09:29
dejavu_2001
52007224
21 век! господа. Гангрена. Скоро от тифа помирать будем.
27 сентября, 10:18
ИБИван Брынов
48003010
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