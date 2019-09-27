Сеул заявил протест из-за островов Токто, названных японской территорией

ТОКИО, 27 сен – РИА Новости. Южная Корея заявила протест Японии за упоминание островов Токто (японское название Такэсима) как территории Японии в Белой книге по обороне, сообщило агентство Южная Корея заявила протест Японии за упоминание островов Токто (японское название Такэсима) как территории Японии в Белой книге по обороне, сообщило агентство Киодо

МИД Южной Кореи "заявил решительный протест в связи с тем, что правительство Японии постоянно повторяет свои необоснованные притязания на острова Токто", цитирует агентство текст заявления протеста.

В представленной в пятницу правительству Японии Белой книге по обороне острова указаны как исконно японская территория.

В то же время Сеул никак не отреагировал на то, что в Белой книге Южная Корея в списке партнеров по обороне со второго места переместилась на четвертое на фоне ухудшения отношений между двумя странами в последнее время.