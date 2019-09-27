Сеул заявил протест из-за островов Токто, названных японской территорией

ТОКИО, 27 сен – РИА Новости. Южная Корея заявила протест Японии за упоминание островов Токто (японское название Такэсима) как территории Японии в Белой книге по обороне, сообщило агентство Киодо.
МИД Южной Кореи "заявил решительный протест в связи с тем, что правительство Японии постоянно повторяет свои необоснованные притязания на острова Токто", цитирует агентство текст заявления протеста.
В представленной в пятницу правительству Японии Белой книге по обороне острова указаны как исконно японская территория.
В то же время Сеул никак не отреагировал на то, что в Белой книге Южная Корея в списке партнеров по обороне со второго места переместилась на четвертое на фоне ухудшения отношений между двумя странами в последнее время.
11 сентября, 08:15РИА НовостиЮжная Корея начала оформление жалобы на Японию в ВТО
Группа островов расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой войны эти острова стали корейскими. Япония называет это "незаконной оккупацией" и считает острова частью своей территории и административно включает их в префектуру Симанэ. Острова известны также как скалы Лианкур. Япония предлагает Южной Корее вынести вопрос об островах на рассмотрение Международного суда ООН. Южная Корея же считает, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются корейской территорией исторически, географически и юридически.