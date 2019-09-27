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РИА Новости

В октябре в московских больницах пройдут лекции и мастер-классы

08:48 27.09.2019
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© Depositphotos / WavebreakmediaХирург в операционной
Хирург в операционной
© Depositphotos / Wavebreakmedia
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Московские больницы в октябре приглашают горожан на бесплатные обследования, лекции и консультации в рамках проекта "Входите, открыто!", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
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"В рамках проекта "Входите, открыто!" Департамента здравоохранения Москвы в больницах пройдут дни открытых дверей. Посетители смогут проверить состояние здоровья, получить необходимую медицинскую помощь, а также побывать на лекциях и мастер-классах", - говорится в сообщении.
Так, 1 октября в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого пройдет лекция "Здоровое питание — залог активного долголетия", в Московском клиническом научно-практическом центре имени Логинова расскажут о важности правильного питания и здорового образа жизни, а в городской клинической больнице № 15 имени Филатова посетители смогут прослушать лекцию о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, проконсультироваться у кардиолога, невролога, офтальмолога, уролога и лора по предварительной записи.
В этот же день в Московском научно-практическом центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины прочитают лекцию "Особенности питания лиц, занимающихся физической культурой и спортом в старшем возрасте", а в городской клинической больнице имени Кончаловского состоится занятие-консультация о гормональной терапии, поддержании молодости и красоты в рамках проекта "Женское здоровье. 45+", а 2 октября там можно будет пройти исследование на остеопороз.
Кроме того, консультации по различным вопросам пройдут в Морозовской детской городской клинической больнице, Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии, городской клинической больнице №13, а также в городской клинической больнице имени Боткина.
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Добавляется, что семинары, мастер-классы по арт-терапии, мастер-классы психологов, психотерапевтов и психиатров проведут в психиатрической клинической больнице №1 имени Алексеева, а в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой психологи Дарья Довбыш и Евгения Подурова прочитают лекцию "Буллинг и особые дети: что делать родителям и детям".
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