В октябре в московских больницах пройдут лекции и мастер-классы

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Московские больницы в октябре приглашают горожан на бесплатные обследования, лекции и консультации в рамках проекта "Входите, открыто!", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В рамках проекта "Входите, открыто!" Департамента здравоохранения Москвы в больницах пройдут дни открытых дверей. Посетители смогут проверить состояние здоровья, получить необходимую медицинскую помощь, а также побывать на лекциях и мастер-классах", - говорится в сообщении.

Так, 1 октября в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого пройдет лекция "Здоровое питание — залог активного долголетия", в Московском клиническом научно-практическом центре имени Логинова расскажут о важности правильного питания и здорового образа жизни, а в городской клинической больнице № 15 имени Филатова посетители смогут прослушать лекцию о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, проконсультироваться у кардиолога, невролога, офтальмолога, уролога и лора по предварительной записи.

В этот же день в Московском научно-практическом центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины прочитают лекцию "Особенности питания лиц, занимающихся физической культурой и спортом в старшем возрасте", а в городской клинической больнице имени Кончаловского состоится занятие-консультация о гормональной терапии, поддержании молодости и красоты в рамках проекта "Женское здоровье. 45+", а 2 октября там можно будет пройти исследование на остеопороз.

Кроме того, консультации по различным вопросам пройдут в Морозовской детской городской клинической больнице, Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии, городской клинической больнице №13, а также в городской клинической больнице имени Боткина.