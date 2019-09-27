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РИА Новости

Ученые из России и Китая обсудили сотрудничество в Арктике

08:45 27.09.2019
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© РИА Новости / Вера КостамоЗемля Франца-Иосифа, остров Гукера, бухта Тихая
Земля Франца-Иосифа, остров Гукера, бухта Тихая
© РИА Новости / Вера Костамо
Земля Франца-Иосифа, остров Гукера, бухта Тихая. Архивное фото
ЯКУТСК, 27 сен – РИА Новости. Ученые из России и Китая обсудили на Северном форуме двустороннее сотрудничество в Арктике, сообщается на сайте администрации главы и правительства региона.
"Вопросы российско-китайского международного взаимодействия в Арктике обсуждены экспертами на круглом столе в рамках Северного форума по устойчивому развитию. Наиболее интересной на круглом столе стала дискуссия по вопросам институциональной кооперации и нормативно-правовой базы для будущего партнерства", - говорится в сообщении.
Новая Земля. 2016.
25 сентября, 11:55РИА Новости
Объем военных перевозок в российской Арктике возрос втрое
Отмечается, что на территории Якутии будет сформирована северо-якутская опорная зона, которая обеспечит использование лучших доступных технологий для эффективного ведения бизнеса и обеспечения комфортных условий проживания в Арктике.
Северный форум проходит в Якутске с 24 по 28 сентября, участвуют представители восьми приполярных государств (России, Канады, США, Исландии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании) и стран Северо-Восточной Азии (КНР, Южной Кореи и Японии), а также делегации министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Ненецкого и Ханты-Мансийского АО, Камчатского и Хабаровского краев.
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