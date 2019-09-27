Ученые из России и Китая обсудили сотрудничество в Арктике

ЯКУТСК, 27 сен – РИА Новости. Ученые из России и Китая обсудили на Северном форуме двустороннее сотрудничество в Арктике, сообщается на сайте администрации главы и правительства региона.

"Вопросы российско-китайского международного взаимодействия в Арктике обсуждены экспертами на круглом столе в рамках Северного форума по устойчивому развитию. Наиболее интересной на круглом столе стала дискуссия по вопросам институциональной кооперации и нормативно-правовой базы для будущего партнерства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Якутии будет сформирована северо-якутская опорная зона, которая обеспечит использование лучших доступных технологий для эффективного ведения бизнеса и обеспечения комфортных условий проживания в Арктике.