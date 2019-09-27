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РИА Новости

Число подтопленных домов в Хабаровском крае за сутки сократилось в два раза

08:41 27.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
ХАБАРОВСК, 27 сен - РИА Новости. Число подтопленных паводком частных жилых домов в Хабаровском крае за сутки сократилось в два раза: с 375 до 178, количество подтопленных приусадебных участков сократилось до 1051 (минус 338 за сутки), сообщает ГУ МЧС по региону.
"В зоне паводка остаются восемь муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 75 населенных пунктах. В 47 из них отмечается подтопление 178 частных жилых домов и 1051 приусадебный участок. Кроме того, фиксируются переливы воды на 95 участках межпоселковых дорог и дорог внутри поселковых пунктов",- говорится в информации.
Уровень реки Амур продолжает снижаться: у Хабаровска спад за сутки составил 11 сантиметров, у Комсомольска-на-Амуре -10, у Николаевска-на-Амуре - 22 сантиметра за сутки.
"Гребень паводка вышел в Амурский лиман",- сообщает МЧС.
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В свою очередь правительство Хабаровского края со ссылкой на гидрометцентр региона сообщает, что в ближайшую неделю сильных дождей в крае не прогнозируется.
"На севере будут определенные осадки, но большого влияния на гидрологическую обстановку они не окажут. Новых волн паводка уже не будет, уточнили синоптики",- сообщают власти.
В пострадавших от паводка районах Хабаровского края уже отработали оценочные комиссии, по их данным, на материальную помощь претендуют около 15 тысяч человек.
"Примерно 2 тысячи граждан могут получить компенсацию от 50 до 100 тысяч рублей по утрате имущества, остальные - единовременную выплату в 10 тысяч рублей",- сообщает правительство региона.
В Хабаровском крае действует региональный режим ЧС по паводкам.
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