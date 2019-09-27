Число подтопленных домов в Хабаровском крае за сутки сократилось в два раза

ХАБАРОВСК, 27 сен - РИА Новости. Число подтопленных паводком частных жилых домов в Хабаровском крае за сутки сократилось в два раза: с 375 до 178, количество подтопленных приусадебных участков сократилось до 1051 (минус 338 за сутки), сообщает ГУ МЧС по региону.

"В зоне паводка остаются восемь муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 75 населенных пунктах. В 47 из них отмечается подтопление 178 частных жилых домов и 1051 приусадебный участок. Кроме того, фиксируются переливы воды на 95 участках межпоселковых дорог и дорог внутри поселковых пунктов",- говорится в информации.

Уровень реки Амур продолжает снижаться: у Хабаровска спад за сутки составил 11 сантиметров, у Комсомольска-на-Амуре -10, у Николаевска-на-Амуре - 22 сантиметра за сутки.

"Гребень паводка вышел в Амурский лиман",- сообщает МЧС.

В свою очередь правительство Хабаровского края со ссылкой на гидрометцентр региона сообщает, что в ближайшую неделю сильных дождей в крае не прогнозируется.

"На севере будут определенные осадки, но большого влияния на гидрологическую обстановку они не окажут. Новых волн паводка уже не будет, уточнили синоптики",- сообщают власти.

В пострадавших от паводка районах Хабаровского края уже отработали оценочные комиссии, по их данным, на материальную помощь претендуют около 15 тысяч человек.

"Примерно 2 тысячи граждан могут получить компенсацию от 50 до 100 тысяч рублей по утрате имущества, остальные - единовременную выплату в 10 тысяч рублей",- сообщает правительство региона.