В МЧС объяснили запрет курения на балконах

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС.

Накануне на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября.

В МЧС пояснили, что новые правила запрещают курение и приготовление шашлыков на балконе. Нарушителям может грозить предупреждение, штраф на сумму до трех тысяч рублей или до пяти тысяч рублей, если в результате нарушения возникнет возгорание.