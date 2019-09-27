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РИА Новости

В МЧС объяснили запрет курения на балконах

08:37 27.09.2019 (обновлено: 10:00 27.09.2019)
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© Fotolia / sharaku1216Сломанная сигарета в пепельнице
Сломанная сигарета в пепельнице
© Fotolia / sharaku1216
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Неосторожность при курении является причиной около 60% пожаров на балконах жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС.
Накануне на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября.
В МЧС пояснили, что новые правила запрещают курение и приготовление шашлыков на балконе. Нарушителям может грозить предупреждение, штраф на сумму до трех тысяч рублей или до пяти тысяч рублей, если в результате нарушения возникнет возгорание.
В ведомстве отметили также, что курение может привести даже к уголовному наказанию, если из-за брошенного окурка произойдет пожар.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
26 сентября, 20:46РИА Новости
Онищенко прокомментировал запрет курения на балконах
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МЧС РФОбщество
Популярные комментарии
Идиотия. Как вы хотите это проверять? Создавайте рабочие места нормальные. Людям курить некогда будет. Но вам не до этого. 60% причина пожара? Допустим, хотя по мне это натягивание совы на глобус. Нормальные люди курили и будут курить, и смотреть чтобы пожара не было, а те кому пофигу, так и продолжат. Так что ваш закон не рабочий. Ничего не изменит, время зря и не туда потратили. Одно дело когда дворник или работяга не туда потратил время, ущерб минимальный, а когда это делают законотворцы, отражается на всей стране. Ответственность? Эффективность?Неа, не слышали.
27 сентября, 09:47
MrFiller
2800017
Ну и кто это будет отслеживать, вон в подъездах тоже запрещено, но никого это не останавливает, хотя бычок в мусоропроводе не менее опасен.
27 сентября, 08:46
Случайный Прохожий
2400202
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