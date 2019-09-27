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РИА Новости

Роскачество предложило увеличить число контролируемых в еде пестицидов

08:34 27.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПроверка качества продуктов в лаборатории Роспотребнадзора
Проверка качества продуктов в лаборатории Роспотребнадзора
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Проверка качества продуктов в лаборатории Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Роскачество предложило увеличить число контролируемых в продуктах питания пестицидов в РФ более чем до 100, следует из сообщения организации.
"Роскачество направило в Минсельхоз России инициативу. Предлагается дополнить существующий список более чем на 100 наименований наиболее активно использующихся пестицидов", - говорится в сообщении организации.
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Роскачество указывает, что сейчас сельхозпродукцию на внутреннем рынке РФ проверяют на содержание только 13 пестицидов, большая их часть уже не используется при агропроизводстве: 11 запрещено, по двум - установлены предельные нормы содержания. При этом проверки при экспорте ведутся по более широкому списку пестицидов, требования к которым установлены в других странах мира.
"Таким образом, существует разрыв между нормативными требованиями, применяемыми для продуктов питания, обращающихся на внутреннем рынке нашей страны, и для экспортируемых товаров", - пишет Роскачество.
Кроме того, организация в своих веерных исследованиях регулярно проводит скрининг продукции на наличие более 130 видов пестицидов, нормируемых в странах ЕС, и зачастую выявляет такие пестициды в продукции. "Однако официально, с точки зрения контрольно-надзорных органов наличие этих веществ в данный момент не является нарушением", - отмечается в сообщении.
Роскачество указывает, что расширение существующего списка более чем на 100 наименований направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны и положительно скажется на качестве реализуемой продукции на российском рынке.
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