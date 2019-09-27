Роскачество предложило увеличить число контролируемых в еде пестицидов

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Роскачество предложило увеличить число контролируемых в продуктах питания пестицидов в РФ более чем до 100, следует из сообщения организации.

"Роскачество направило в Минсельхоз России инициативу. Предлагается дополнить существующий список более чем на 100 наименований наиболее активно использующихся пестицидов", - говорится в сообщении организации.

Роскачество указывает, что сейчас сельхозпродукцию на внутреннем рынке РФ проверяют на содержание только 13 пестицидов, большая их часть уже не используется при агропроизводстве: 11 запрещено, по двум - установлены предельные нормы содержания. При этом проверки при экспорте ведутся по более широкому списку пестицидов, требования к которым установлены в других странах мира.

"Таким образом, существует разрыв между нормативными требованиями, применяемыми для продуктов питания, обращающихся на внутреннем рынке нашей страны, и для экспортируемых товаров", - пишет Роскачество.

Кроме того, организация в своих веерных исследованиях регулярно проводит скрининг продукции на наличие более 130 видов пестицидов, нормируемых в странах ЕС, и зачастую выявляет такие пестициды в продукции. "Однако официально, с точки зрения контрольно-надзорных органов наличие этих веществ в данный момент не является нарушением", - отмечается в сообщении.