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РИА Новости

Три человека погибли от отравления угарным газом в Челябинской области

08:31 27.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен – РИА Новости. Три жителя челябинского Магнитогорска насмерть отравились угарным газом в частном жилом доме, следствие проводит проверку, сообщило в пятницу следственное управление СКРФ по региону.
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По данным следствия, вечером 26 сентября в одном из частных домов в Орджоникидзевском районе Магнитогорска обнаружены тела двух мужчин и женщины. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено.
"По данному факту следственными органами СКРФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной смерти является отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки газового котла", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, поясняет СК.
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Следственный комитет РФРоссияЧелябинская областьПроисшествия
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