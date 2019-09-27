Три человека погибли от отравления угарным газом в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен – РИА Новости. Три жителя челябинского Магнитогорска насмерть отравились угарным газом в частном жилом доме, следствие проводит проверку, сообщило в пятницу следственное управление СКРФ по региону.

По данным следствия, вечером 26 сентября в одном из частных домов в Орджоникидзевском районе Магнитогорска обнаружены тела двух мужчин и женщины. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на телах не обнаружено.

"По данному факту следственными органами СКРФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной смерти является отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки газового котла", - говорится в сообщении.