Минздрав предложит поправки о порядке ввоза наркотических препаратов

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу и Минздраву предложить поправки в части регулирования порядка назначения наркотических и психотропных лекарственных препаратов, а также порядка их ввоза в РФ до начала производства на территории страны.

Премьер 11 сентября принял участие в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24" . Как сообщила в пятницу пресс-служба кабмина, по итогам состоявшегося в телеэфире общения с бизнесменами и экспертами глава правительства дал ряд поручений

"Минпромторгу России и Минздраву России представить в правительство Российской Федерации предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам регулирования порядка выписки и назначения наркотических и психотропных лекарственных препаратов, а также по вопросу регулирования порядка ввоза в Российскую Федерацию необходимых по медицинским показаниям наркотических и психотропных препаратов до начала их производства на территории Российской Федерации", - говорится в перечне поручений премьера.

Ранее Медведев сообщил, что распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По его словам, некоторые формы препаратов в настоящее время производятся только за рубежом, производители не регистрируют их в РФ. Он подчеркнул, что до конца 2023 года стоит задача наладить производство нужных форм в России.

По его словам, распоряжение даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в РФ такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые в России не производятся, в том числе клобазам.