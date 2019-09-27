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РИА Новости

Минздрав предложит поправки о порядке ввоза наркотических препаратов

08:30 27.09.2019
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© Depositphotos / Ai825Таблетки
Таблетки
© Depositphotos / Ai825
Таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу и Минздраву предложить поправки в части регулирования порядка назначения наркотических и психотропных лекарственных препаратов, а также порядка их ввоза в РФ до начала производства на территории страны.
Премьер 11 сентября принял участие в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24". Как сообщила в пятницу пресс-служба кабмина, по итогам состоявшегося в телеэфире общения с бизнесменами и экспертами глава правительства дал ряд поручений.
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Правительство расширило список разрешенных наркотических препаратовПроблемы с выдачей наркотических обезболивающих онкологическим больным в России вызвали широкий резонанс в 2015 году после ряда случаев самоубийств онкобольных из-за невыносимой боли.
"Минпромторгу России и Минздраву России представить в правительство Российской Федерации предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам регулирования порядка выписки и назначения наркотических и психотропных лекарственных препаратов, а также по вопросу регулирования порядка ввоза в Российскую Федерацию необходимых по медицинским показаниям наркотических и психотропных препаратов до начала их производства на территории Российской Федерации", - говорится в перечне поручений премьера.
Ранее Медведев сообщил, что распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По его словам, некоторые формы препаратов в настоящее время производятся только за рубежом, производители не регистрируют их в РФ. Он подчеркнул, что до конца 2023 года стоит задача наладить производство нужных форм в России.
По его словам, распоряжение даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в РФ такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые в России не производятся, в том числе клобазам.
В августе сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированный в России "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходила в нем как свидетель. Позже прокуратура возбуждение уголовного дела о провозе через границу "Фризиума" отменила.
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Дмитрий МедведевМинистерство промышленности и торговли РФРоссияОбщество
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