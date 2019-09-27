Трубников: Якутия имеет все шансы стать международным научным центром

ЯКУТСК, 27 сен – РИА Новости. По словам первого заместителя министра науки и высшего образования РФ Григория Трубникова, Якутия имеет все шансы стать международным центром научных исследований, сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки.
Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В рамках нацпроекта в арктическом регионе страны должен быть создан научно-образовательный центр мирового уровня, поручил президент РФ Владимир Путин. Как отметили ранее в пресс-службе главы и правительства Якутии, регион поборется за это право.
Глава Якутии издал указ о создании научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики "Север".
В эти дни в рамках рабочего визита в Якутию Трубников посетил корпус факультета естественных наук Северо-Восточного федерального университета. Кроме того, он принял участие в заседании наблюдательного Совета СВФУ имени М.К. Аммосова под председательством главы республики Айсена Николаева. В ходе работы заслушан отчет реализации программы развития университета за 2019 год.
По словам Николаева, проект Якутии научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики "Север" поддержан рядом руководителей субъектов, таких как Камчатка, Магадан, Чукотка, которые выразили желание и готовы присоединиться.
Трубников также высоко оценил работу университета.
"Это очень правильная стратегия - объединить усилия нескольких регионов, и сегодня мы уже видим положительные результаты. Якутский НОЦ может стать, условно говоря, восточным плечом в Арктике. Очевидно, традиционными направлениями должны стать исследования, по которым Якутия и соседние регионы являются мировыми лидерами. Это мерзлотоведение, климатические исследования… у Якутии есть все шансы стать международным центром компетенций по этим направлениям", - заключил замминистра.