Трубников: Якутия имеет все шансы стать международным научным центром

ЯКУТСК, 27 сен – РИА Новости. По словам первого заместителя министра науки и высшего образования РФ Григория Трубникова, Якутия имеет все шансы стать международным центром научных исследований, сообщает пресс-служба регионального министерства образования и науки.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В рамках нацпроекта в арктическом регионе страны должен быть создан научно-образовательный центр мирового уровня, поручил президент РФ Владимир Путин. Как отметили ранее в пресс-службе главы и правительства Якутии, регион поборется за это право.

Глава Якутии издал указ о создании научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики "Север".

В эти дни в рамках рабочего визита в Якутию Трубников посетил корпус факультета естественных наук Северо-Восточного федерального университета. Кроме того, он принял участие в заседании наблюдательного Совета СВФУ имени М.К. Аммосова под председательством главы республики Айсена Николаева. В ходе работы заслушан отчет реализации программы развития университета за 2019 год.

По словам Николаева, проект Якутии научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики "Север" поддержан рядом руководителей субъектов, таких как Камчатка, Магадан, Чукотка, которые выразили желание и готовы присоединиться.

Трубников также высоко оценил работу университета.