Врачи рассказали о состоянии девушки, на которую напали во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК , 27 сен — РИА Новости. Состояние семнадцатилетней жительницы Владивостока, на которую напали с ножом в центре города, оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.

"Девушка уже чувствует себя нормально. <...> Врачами оказана вся необходимая медицинская помощь", — добавил собеседник агентства.

Ранее в полиции рассказали, что девушка госпитализирована. Местные СМИ уточняли, что она находится в тяжелом состоянии.

Преступника задержали. Опрашиваются очевидцы и участники инцидента.