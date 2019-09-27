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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии девушки, на которую напали во Владивостоке

08:21 27.09.2019 (обновлено: 16:21 27.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК , 27 сен — РИА Новости. Состояние семнадцатилетней жительницы Владивостока, на которую напали с ножом в центре города, оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.
"Девушка уже чувствует себя нормально. <...> Врачами оказана вся необходимая медицинская помощь", — добавил собеседник агентства.
Ранее в полиции рассказали, что девушка госпитализирована. Местные СМИ уточняли, что она находится в тяжелом состоянии.
Преступника задержали. Опрашиваются очевидцы и участники инцидента.
© Фото : пресс-служба УМВД России по городу ВладивостокуТридцатичетырехлетний житель Владивостока, напавший с ножом на 17-летнюю девушку, задержан сотрудниками Госавтоинспекции. 27 сентября 2019
34-летний житель Владивостока, напавший с ножом на 17-летнюю девушку, задержан сотрудниками Госавтоинспекции. 27 сентября 2019
© Фото : пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку
Тридцатичетырехлетний житель Владивостока, напавший с ножом на 17-летнюю девушку, задержан сотрудниками Госавтоинспекции. 27 сентября 2019
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