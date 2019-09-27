Опубликовано видео запуска крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минобороны Минобороны опубликовало кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.

Ее впервые испытал береговой комплекс "Бастион" Тихоокеанского флота.

Полет прошел в штатном режиме. Ракета успешно поразила мишень, находившуюся в акватории Чукотского моря на расстоянии более 200 километров.

Безопасность маневров обеспечивали около десяти боевых кораблей, а также самолеты морской авиации.