Опубликовано видео запуска крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
Ее впервые испытал береговой комплекс "Бастион" Тихоокеанского флота.
Полет прошел в штатном режиме. Ракета успешно поразила мишень, находившуюся в акватории Чукотского моря на расстоянии более 200 километров.
Безопасность маневров обеспечивали около десяти боевых кораблей, а также самолеты морской авиации.
Технику и военнослужащих доставили к месту учений на десантном корабле.