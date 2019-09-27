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РИА Новости

Опубликовано видео запуска крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке

08:21 27.09.2019 (обновлено: 11:43 27.09.2019)
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
Ее впервые испытал береговой комплекс "Бастион" Тихоокеанского флота.
Полет прошел в штатном режиме. Ракета успешно поразила мишень, находившуюся в акватории Чукотского моря на расстоянии более 200 километров.
Безопасность маневров обеспечивали около десяти боевых кораблей, а также самолеты морской авиации.
Технику и военнослужащих доставили к месту учений на десантном корабле.
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ЧукоткаЧукотское мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФБезопасность
Популярные комментарии
Такой словесный спитч, можно объяснить только пятницей......
27 сентября, 10:22
Стас Титов
1780006
Летящие российские ракеты неизменно вызывают истерику у хомячков.))
27 сентября, 12:03
Leo Botzmann
1610000
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