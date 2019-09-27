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РИА Новости

Медведев поручил изменить нормы КОАП о приостановке работы предприятий

08:20 27.09.2019 (обновлено: 08:25 27.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРегистратура
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития до 11 ноября разработать изменения в КОАП, касающиеся приостановления работы предприятий за нарушения требований к организации питания населения в случае причинения вреда здоровью граждан, сообщает пресс-служба кабмина.
"Минюсту России и Минэкономразвития России подготовить и внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части применения административного приостановления деятельности за нарушение требований к организации питания населения, повлекшее причинение вреда здоровью граждан", — говорится в поручениях Медведева по итогам общения с бизнесменами и экспертами в рамках программы "Диалог" телеканала "Россия-24".
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