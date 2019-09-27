Медведев поручил изменить нормы КОАП о приостановке работы предприятий

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития до 11 ноября разработать изменения в КОАП, касающиеся приостановления работы предприятий за нарушения требований к организации питания населения в случае причинения вреда здоровью граждан, сообщает пресс-служба кабмина.
"Минюсту России и Минэкономразвития России подготовить и внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части применения административного приостановления деятельности за нарушение требований к организации питания населения, повлекшее причинение вреда здоровью граждан", — говорится в поручениях Медведева по итогам общения с бизнесменами и экспертами в рамках программы "Диалог" телеканала "Россия-24".
Срок исполнения поручения - до 11 ноября 2019 года.