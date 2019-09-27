Медведев поручил изменить нормы КОАП о приостановке работы предприятий

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития до 11 ноября разработать изменения в КОАП, касающиеся приостановления работы предприятий за нарушения требований к организации питания населения в случае причинения вреда здоровью граждан, сообщает пресс-служба кабмина.