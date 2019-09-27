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РИА Новости

В Москве в пятницу ожидаются 10-12 градусов тепла

08:19 27.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГорода мира. Москва
Города мира. Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Города мира. Москва. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Облачная погода и 10-12 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу, рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Облачная с прояснениями, местами во второй половине возможен небольшой дождь, 10-12 градусов", - сказал Синенков.
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