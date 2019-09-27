В Москве в пятницу ожидаются 10-12 градусов тепла

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Облачная погода и 10-12 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу, рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Облачная с прояснениями, местами во второй половине возможен небольшой дождь, 10-12 градусов", - сказал Синенков.

Он отметил, что ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.