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РИА Новости

Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину

08:18 27.09.2019 (обновлено: 10:58 27.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.
Начало запланировано на 2021 год. Подчеркивается, что новая корзина должна состоять "из базового набора продуктов, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения".
Выполнением поручения займутся Минтруд, Роспотребнадзор и Минэкономразвития.
Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщал, что корзину пересмотрят в большую сторону, также подчеркивалось, что будут актуализированы требования к наполнению. По прогнозам экспертов, это должно привести к росту минимального размера оплаты труда.
Потребительская корзина — примерный набор товаров, отражающий типичный уровень месячного потребления, а также необходимый для сохранения здоровья человека перечень продуктов. В России в него традиционно входят хлеб, картофель, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыба, молоко, яйца, масло, соль, чай и некоторые другие позиции.
Покупатели в супермаркете
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Дмитрий МедведевМинистерство экономического развития РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
В потребительскую корзину необходимо включить коммуналку! Не редко зарплату платят по минималке - по сумме "Потребительской корзины", и тогда это что получается или ешь на улице, или заплати коммуналку и ешь только 2 недели в месяц!?
27 сентября, 09:17
Товарищ .
20200217
Для не образованных, потребительская корзина, это условный маркер набор продуктов малоимущим, для субсидирования и льгот от государства.
27 сентября, 09:09
дУдохлая Уточка
79542417
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