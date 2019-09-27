Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев . Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.

Начало запланировано на 2021 год. Подчеркивается, что новая корзина должна состоять "из базового набора продуктов, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения".

Выполнением поручения займутся Минтруд, Роспотребнадзор и Минэкономразвития.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщал, что корзину пересмотрят в большую сторону, также подчеркивалось, что будут актуализированы требования к наполнению. По прогнозам экспертов, это должно привести к росту минимального размера оплаты труда.