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РИА Новости

Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе

08:11 27.09.2019 (обновлено: 11:51 27.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.
Ранее Медведев в прямом эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24" рассказал о действиях российских властей по стимулированию экономического роста и развитию социальной сферы. В программе приняли участие члены кабинета министров, которые рассказали о задачах, которые решают профильные министерства и ведомства.
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"Представить в правительство РФ предложения по проведению с 1 января 2020 года в отдельных субъектах Российской Федерации, включая город Москву, Республику Татарстан, Калининградскую область, эксперимента по ограничению предмета контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в отношении безопасности пищевой продукции, изготавливаемой предприятиями общественного питания, процессов ее производства, хранения, перевозки и реализации", - говорится в поручении.
Исполнителями указаны Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг, которые должны проработать этот вопрос с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей и ведущими деловыми объединениями предпринимателей. "Срок - до 15 октября 2019 года", - говорится в поручении.
К этой же дате "Роспотребнадзору, Минюсту России, Минэкономразвития России и Минпромторгу России проработать … и представить в правительство РФ предложения по пересмотру санитарных правил", которые касаются требований к организациям общепита, изготовлению в них пищевых продуктов, гигиенических требований к безопасности, сроков годности и условий хранения пищевых продуктов.
В этом же поручении указывается на необходимость подготовить предложения по переходу к применению в сфере организации питания требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза.
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Дмитрий МедведевРоспотребнадзорМинистерство экономического развития РФМинистерство промышленности и торговли РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Надо начать с полной отмены всех видов контроля за работой столовых и буфетов кабмина и других ведомств правительства. Их не жалко, поскольку неадекватность их действий показывает, что их уже не спасти.
27 сентября, 09:13
Леонид 1955
94110002
Мало люди травятся- надо больше? Если решили ослабить контроль, то пропорционально усиливайте ответственность
27 сентября, 08:21
ggal.1957
9412003
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