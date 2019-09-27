Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера

Ранее Медведев в прямом эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24" рассказал о действиях российских властей по стимулированию экономического роста и развитию социальной сферы. В программе приняли участие члены кабинета министров, которые рассказали о задачах, которые решают профильные министерства и ведомства.

"Представить в правительство РФ предложения по проведению с 1 января 2020 года в отдельных субъектах Российской Федерации, включая город Москву, Республику Татарстан, Калининградскую область, эксперимента по ограничению предмета контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в отношении безопасности пищевой продукции, изготавливаемой предприятиями общественного питания, процессов ее производства, хранения, перевозки и реализации", - говорится в поручении.

Исполнителями указаны Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг, которые должны проработать этот вопрос с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей и ведущими деловыми объединениями предпринимателей. "Срок - до 15 октября 2019 года", - говорится в поручении.

К этой же дате "Роспотребнадзору, Минюсту России, Минэкономразвития России и Минпромторгу России проработать … и представить в правительство РФ предложения по пересмотру санитарных правил", которые касаются требований к организациям общепита, изготовлению в них пищевых продуктов, гигиенических требований к безопасности, сроков годности и условий хранения пищевых продуктов.