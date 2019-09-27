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РИА Новости

Глава Росприроднадзора дала имя раненному в Приморье леопарду

08:09 27.09.2019 (обновлено: 09:18 27.09.2019)
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© предоставлено национальным парком "Земля леопарда"Глава Роспотребнадзора Светлана Радионова в Национальм парке "Земля леопарда"
Глава Роспотребнадзора Светлана Радионова в Национальм парке Земля леопарда
© предоставлено национальным парком "Земля леопарда"
ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Светлана Радионова стала Хранителем леопарда и дала имя раненному собратом дальневосточному леопарду в Приморье, сообщила РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью нацпарка "Земля леопарда" Мария Окулова.
В марте "Земля леопарда" сообщила, что специалисты охотнадзора нашли в Приморье и отправили в центр реабилитации молодого леопарда, который серьезно пострадал от укусов хищника. Его нашли в тяжелом состоянии вблизи биосферного заповедника "Кедровая падь", со множеством колотых гнойных ран, переломом задней левой лапы и атрофией ее мышц.
© предоставлено национальным парком "Земля леопарда"Молодой дальневосточный леопард Эльбрус, спасенный ветеринарами в Приморье
Молодой дальневосточный леопард Эльбрус, спасенный ветеринарами в Приморье
© предоставлено национальным парком "Земля леопарда"
Молодой дальневосточный леопард Эльбрус, спасенный ветеринарами в Приморье
В нацпарке отмечали, что зверь мог пострадать от лап другого леопарда. Кроме того, у него нашли старые раны, что может говорить о том, что за несколько недель до схватки зверь был сбит автомобилем. В процессе лечения в Центре реабилитации тигров и других редких животных леопард вышел из критического состояния, и 3 мая его выпустили из клетки в открытый вольер. Зверь начал самостоятельно охотиться. Недавно стало известно, что леопарду нужна операция из-за доброкачественной опухоли.
"Радионова дала зверю имя Эльбрус – в честь самой высокой горной вершины России и Европы. Все последние месяцы информация о состоянии дальневосточного леопарда направлялась в Росприроднадзор. Ее специалисты оказывали консультативную поддержку в работе по реабилитации зверя", - сказала Окулова.
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По её словам, ведомство неоднократно инициировало вопрос о том, что нужно упорядочить механизм помощи пострадавшим диким животным в России на законодательном уровне. Радионова следила за судьбой раненого дальневосточного леопарда и приняла предложение стать Хранителем зверя, отметила Окулова.
"Дальневосточный леопард и гора Эльбрус – уникальные объекты природы России. Эльбрус - самая высокая горная вершина Европы, и покорить ее очень сложно. Кроме того, Эльбрус считается эталоном природной красоты и является одним из символов России. И это имя очень подходит этому сильному, величественному хищнику", - сказала Радионова, чьи слова привела собеседница.
В пятницу Радионова посетила Центр реабилитации, в котором содержится леопард. Здесь директор нацпарка Виктор Бардюк вручил ей сертификат Хранителя леопарда. Радионова осмотрела вольер и обещала посодействовать в проведении операции на опухоли леопарда с привлечением лучших специалистов страны.
Хранители леопарда - это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Также "опекунами" редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал и другие известные персоны.
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РосприроднадзорРоссияОбщество
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