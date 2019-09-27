Медведев поручил предусмотреть увеличение родового сертификата с 2020 года

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил предусмотреть увеличение с 2020 года стоимости родового сертификата до 12 тысяч рублей для финансирования оплаты помощи беременным женщинам в целях профилактики прерывания беременности, сообщает пресс-служба правительства.

"Минздраву России, Минфину России, Минэкономразвития России, Минтруду России, ФОМС и Фонду социального страхования Российской Федерации предусмотреть в бюджетах ФОМС и Фонда социального страхования РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов бюджетные ассигнования на увеличение с 2020 года стоимости родового сертификата до 12 тысяч рублей с целью финансирования оплаты помощи беременным женщинам для профилактики прерывания беременности", - говорится в поручении.