На лекарства перенесшим острые ССЗ выделят по 14,5 миллиарда рублей в год

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам финансов и здравоохранения дополнительно предусмотреть в трёхлетнем бюджете по 14,5 миллиарда рублей ежегодно на лекарства для граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) или операции на сосудах.

Кроме того, Минфину, Минэкономразвития, Минтруду, Минобрнауки и Минкомсвязи совместно с региональными властями поручено "проработать вопрос о включении в федеральный проект "Старшее поколение" национального проекта "Демография" мероприятий по обучению граждан старшего возраста навыкам в области информационных и компьютерных технологий, оценив объем средств федерального бюджета, необходимых на указанные цели".