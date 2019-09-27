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РИА Новости

На лекарства перенесшим острые ССЗ выделят по 14,5 миллиарда рублей в год

08:05 27.09.2019 (обновлено: 08:16 27.09.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
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© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам финансов и здравоохранения дополнительно предусмотреть в трёхлетнем бюджете по 14,5 миллиарда рублей ежегодно на лекарства для граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) или операции на сосудах.
Премьер 11 сентября принял участие в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24". Как сообщила в пятницу пресс-служба кабмина, по итогам состоявшегося в телеэфире общения с бизнесменами и экспертами глава правительства дал ряд поручений.
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"Минфину России и Минздраву России дополнительно предусмотреть в федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по 14,5 миллиарда рублей ежегодно на лекарственное обеспечение на амбулаторном этапе граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах", - говорится в перечне поручений.
Кроме того, Минфину, Минэкономразвития, Минтруду, Минобрнауки и Минкомсвязи совместно с региональными властями поручено "проработать вопрос о включении в федеральный проект "Старшее поколение" национального проекта "Демография" мероприятий по обучению граждан старшего возраста навыкам в области информационных и компьютерных технологий, оценив объем средств федерального бюджета, необходимых на указанные цели".
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