ВЛАДИВОСТОК , 27 сен - РИА Новости. Житель Владивостока напал на девушку в центре города, полицейские задержали его, пострадавшая госпитализирована, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
Местные СМИ сообщают, что мужчина напал на девушку с ножом, она в больнице в тяжелом состоянии. Официально эта информация не подтверждается.
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"В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что в районе улицы Светланской девушке 2002 года рождения неизвестный причинил телесные повреждения. Нападавший - 34-летний житель Владивостока – скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.
Опрашиваются очевидцы и участники инцидента. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
"Пострадавшая госпитализирована во Владивостокскую клиническую больницу № 2 города Владивостока", - отмечает полиция.
Правоохранители просят очевидцев обратиться в полицию.
© Фото : пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку34-летний житель Владивостока, напавший с ножом на 17-летнюю девушку, задержан сотрудниками Госавтоинспекции. 27 сентября 2019
© Фото : пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку
34-летний житель Владивостока, напавший с ножом на 17-летнюю девушку, задержан сотрудниками Госавтоинспекции. 27 сентября 2019