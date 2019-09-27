34-летний житель Владивостока, напавший с ножом на 17-летнюю девушку, задержан сотрудниками Госавтоинспекции. 27 сентября 2019

34-летний житель Владивостока, напавший с ножом на 17-летнюю девушку, задержан сотрудниками Госавтоинспекции. 27 сентября 2019

© Фото : пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку 34-летний житель Владивостока, напавший с ножом на 17-летнюю девушку, задержан сотрудниками Госавтоинспекции. 27 сентября 2019

ВЛАДИВОСТОК , 27 сен - РИА Новости. Житель Владивостока напал на девушку в центре города, полицейские задержали его, пострадавшая госпитализирована, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

Местные СМИ сообщают, что мужчина напал на девушку с ножом, она в больнице в тяжелом состоянии. Официально эта информация не подтверждается.

"В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что в районе улицы Светланской девушке 2002 года рождения неизвестный причинил телесные повреждения. Нападавший - 34-летний житель Владивостока – скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.

Опрашиваются очевидцы и участники инцидента. Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"Пострадавшая госпитализирована во Владивостокскую клиническую больницу № 2 города Владивостока", - отмечает полиция.

Правоохранители просят очевидцев обратиться в полицию.