Пассажиры экстренно севшего в Хабаровске рейса вылетят в Токио в 11.30

ВЛАДИВОСТОК , 27 сен - РИА Новости. Запасной борт с пассажирами самолёта Вена - Токио, экстренно севшего в аэропорту Хабаровска, вылетит в пункт назначения в 11.30 мск, сообщила РИА Новости представитель авиаузла Анастасия Хаустова.

В 06.12 (23.12 мск четверга) в аэропорту Хабаровск совершил аварийную посадку самолет Boeing 787 японских авиалиний ANA, следовавший по маршруту Вена-Токио. На борту были 194 пассажира и 12 членов экипажа. Посадка прошла благополучно, помощь пассажирам не потребовалась. Их разместили в международном терминале и обеспечили питанием.