Президент Армении назвал Ширака другом армянского народа

ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в связи с кончиной экс-главы Франции Жака Ширака направил телеграмму с соболезнованиями его семье, назвав бывшего французского лидера другом армянского народа.

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении своих родных. Он занимал должность президента с 1995 по 2007 годы. В понедельник, 30 сентября, во Франции объявлен национальный траур в связи со смертью Ширака.

"Имя и дела Жака Ширака как отзывчивого друга Армении и армянского народа навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах", - говорится в послании, размещенном на сайте президента.

По словам Саркисяна, Ширак, являясь выдающейся личностью и политическим деятелем, был примером патриотизма, преданности, несгибаемого духа, настойчивости и величайшей ответственности.