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РИА Новости

Президент Армении назвал Ширака другом армянского народа

07:35 27.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян
Президент Армении Армен Саркисян
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Президент Армении Армен Саркисян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в связи с кончиной экс-главы Франции Жака Ширака направил телеграмму с соболезнованиями его семье, назвав бывшего французского лидера другом армянского народа.
Бывший президент Франции Жак Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении своих родных. Он занимал должность президента с 1995 по 2007 годы. В понедельник, 30 сентября, во Франции объявлен национальный траур в связи со смертью Ширака.
"Имя и дела Жака Ширака как отзывчивого друга Армении и армянского народа навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах", - говорится в послании, размещенном на сайте президента.
По словам Саркисяна, Ширак, являясь выдающейся личностью и политическим деятелем, был примером патриотизма, преданности, несгибаемого духа, настойчивости и величайшей ответственности.
«Он любил Францию». Мир прощается с Жаком Шираком
26 сентября, 22:55РИА Новости
"Он любил Францию". Мир прощается с Жаком ШиракомСкончался экс-президент Франции Жак Ширак. Ему было 86 лет. Жак Ширак родился на юге страны, после учебы и службы в армии занялся политикой. В молодости симпатизировал коммунистам, позже стал лидером правых.
"Его кончина - большая потеря для Франции, которой он посвятил свою жизнь. В момент вашей глубокой скорби, помните, что вы не одиноки и примите мои искренние соболезнования вашей семье" - говорится в телеграмме.
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Армен СаркисянЖак ШиракФранцияАрменияВ мире
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