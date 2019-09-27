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РИА Новости

В Новосибирске дорожники очистили деревья от цемента после фото в сети

07:34 27.09.2019
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© РИА Новости / Константин ВасильевСотрудники дорожной службы
Сотрудники дорожной службы
© РИА Новости / Константин Васильев
Сотрудники дорожной службы. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Дорожники после появления с соцсетях информации о "закатанных" цементом деревьях на Красном проспекте Новосибирска очистили их от песко-цементной смеси, сообщил РИА Новости в пятницу представитель "Новосибирскавтодора".
О том, что деревья на главной улице Новосибирска – Красном проспекте для укладки вокруг плитки "закатывают в песко-цементную смесь", в четверг на своей странице в Facebook сообщила жительница Новосибирска Анна Наволоцкая. Фотография разошлась по социальным сетям и СМИ.
"Это обычная технология - песок с небольшим добавлением цемента, но наши подрядчики слишком близко подошли к деревьям. Это касалось всего двух деревьев и не успело им навредить. После сообщения общественников все это сразу расчистили", - сказал собеседник агентства, отметив, что деревья не были залиты бетоном.
В "Новосибирскавтодоре" также сообщили, что поблагодарили неравнодушных общественников за бдительность.
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НовосибирскРоссияFacebook, Inc.Общество
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