В Новосибирске дорожники очистили деревья от цемента после фото в сети

НОВОСИБИРСК, 27 сен – РИА Новости. Дорожники после появления с соцсетях информации о "закатанных" цементом деревьях на Красном проспекте Новосибирска очистили их от песко-цементной смеси, сообщил РИА Новости в пятницу представитель "Новосибирскавтодора".

"Это обычная технология - песок с небольшим добавлением цемента, но наши подрядчики слишком близко подошли к деревьям. Это касалось всего двух деревьев и не успело им навредить. После сообщения общественников все это сразу расчистили", - сказал собеседник агентства, отметив, что деревья не были залиты бетоном.