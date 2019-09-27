На Камчатке проверили разрушенную котельную, которую "запустил" министр ЖКХ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 сен - РИА Новости. Прокуратура Камчатского края провела проверку после высказывания местного министра ЖКХ о запуске котельной в селе Средние Пахачи, которая не работала уже порядка двадцати лет, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Ранее сообщалось, что неделю назад на сайте правительства края был опубликован релиз, в котором приводился комментарий министра ЖКХ и энергетики Камчатки Олега Кукиля о том, что с 20 сентября планируется запустить котельные в Средних Пахачах - "это последнее сельское поселение Олюторского района, в котором отопительный период еще не стартовал". Информагентство "Кам24" опубликовало видео жителя села, на котором показывается заброшенная котельная. Автор ролика рассказывает, что она не работает уже 20 лет. Позднее власти отметили, что в пресс-релизе была допущена неточность, а губернатор края пообещал отправить министра в село, чтобы он на месте убедился в неработоспособности данного объекта.

"Видеозапись вызвала бурное обсуждение и комментарии жителей края не только по поводу неосведомленности краевого министра о состоянии коммунального хозяйства региона, но и в связи с предполагаемым бюджетным финансированием котельной, которая, по реплике местного жителя, более 20 лет существует в документах органов региональной власти", - говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратурой было установлено, что после аварии, произошедшей в 1999 году, котельная действительно не работает. С тех пор средства из бюджетов края, Олюторского района или бюджета села Средние Пахачи на её содержание не выделялись и никогда не предусматривались.

"В указанной части информация видеоролика, распространенная в сети Интернет и в СМИ, является недостоверной. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется", - отметили в прокуратуре по итогам проверки.