Япония назвала приоритеты укрепления обороны

ТОКИО, 27 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Приоритетными направлениями, по которым Япония намерена укреплять свою обороноспособность, будут космос, киберпространство и защита от электромагнитного излучения. Об этом говорится в "Белой книге обороны" за 2019 год. В пятницу документ представили правительству.

"Решено работать над созданием системы отслеживания ситуации в космосе, укреплением возможности наносить урон системам управления и коммуникаций противника, созданием нового спецподразделения по космическому пространству, обучением кадров", — говорится в тексте, который поступил в распоряжение РИА Новости.

В "Белой книге" значится, что Китай и Россия могут работать над укреплением своих возможностей по организации препятствий для использования космического пространства США и их союзниками.

Также отмечается необходимость создания комплекса предупреждения кибератак на системы командования и коммуникаций сил самообороны и их сетей, а также минимизации ущерба в случае подобных нападений.

"Основательное укрепление киберзащиты и предотвращение использования киберпространства противником для атак, обучение кадров, обладающих для этого специальными техническими знаниями", — поясняется в документе.

Кроме того, в документе говорится, что обеспечение использования электромагнитных волн нужно для работы радаров и коммуникаций. Отмечается, что ключевые страны "считают электромагнитные атаки средством нанесения ущерба электронным приборам противника и создания помех для военного командования, в связи с чем повышают свои возможности в этом направлении". В частности, указывается на повышение роли электронных средств вооружений России и Китая.