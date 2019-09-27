Ученые рассказали об опасности чайных пакетиков

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Один чайный пакетик при заварке приводит к попаданию в воду миллиардов частиц микро- и нанопластика, выяснили исследователи Университета Макгилла в Канаде. Результаты научной работы опубликованы на сайте Один чайный пакетик при заварке приводит к попаданию в воду миллиардов частиц микро- и нанопластика, выяснили исследователи Университета Макгилла в Канаде. Результаты научной работы опубликованы на сайте Environmental Science & Technology

Отмечается, что от одного чайного пакетика в напитке может оказаться около 11,6 миллиарда микрочастиц пластика и 3,1 миллиарда наночастиц. Специалисты отмечают, что это значительно превышает те количества, которые обнаруживаются в других видах пищи и напитков, включая воду в пластиковых бутылках.

В ходе эксперимента использовались несколько пакетиков четырех разных видов фруктового чая, из которых удалили заварку и которые залили водой температурой 95 градусов Цельсия на пять минут. Затем исследователи профильтровали воду и, в частности, рассмотрели использованные пакетики под электронным микроскопом.

В результате выяснилось, что оказавшиеся в воде наночастицы изначально не содержались в пакетиках, они появились лишь в процессе заварки.