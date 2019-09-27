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РИА Новости

Ученые рассказали об опасности чайных пакетиков

06:23 27.09.2019 (обновлено: 11:21 27.09.2019)
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© Pixabay / congerdesignЧай
Чай
© Pixabay / congerdesign
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Один чайный пакетик при заварке приводит к попаданию в воду миллиардов частиц микро- и нанопластика, выяснили исследователи Университета Макгилла в Канаде. Результаты научной работы опубликованы на сайте Environmental Science & Technology.
Отмечается, что от одного чайного пакетика в напитке может оказаться около 11,6 миллиарда микрочастиц пластика и 3,1 миллиарда наночастиц. Специалисты отмечают, что это значительно превышает те количества, которые обнаруживаются в других видах пищи и напитков, включая воду в пластиковых бутылках.
В ходе эксперимента использовались несколько пакетиков четырех разных видов фруктового чая, из которых удалили заварку и которые залили водой температурой 95 градусов Цельсия на пять минут. Затем исследователи профильтровали воду и, в частности, рассмотрели использованные пакетики под электронным микроскопом.
В результате выяснилось, что оказавшиеся в воде наночастицы изначально не содержались в пакетиках, они появились лишь в процессе заварки.
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Затем исследователи добавили полученные наночастицы в питательную среду, где обитали рачки-дафнии, и выявили закономерность в повышении концентрации частиц пластика в воде и появлении нарушений в развитии планктонных ракообразных. Однако пока специалисты затрудняются выяснить, как эти частицы могут повлиять на здоровье человека.
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МонреальКанадаРИА Наука
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