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РИА Новости

Южная Корея изучит совместные инвестиционные возможности с РФПИ

06:18 27.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Южная Корея изучит потенциальные инвестиционные возможности для реализации совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) в Северо-Восточной Азии, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на министерство финансов Южной Кореи.
Как отмечает агентство, в четверг в Москве состоялась встреча между южнокорейским министром финансов Хон Нам Ги и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, в ходе которой они обсудили способы расширения экономических связей между двумя странами. Министр выразил надежду, что они с РФПИ смогут найти новые возможности для совместного бизнеса.
Кроме того, Хон заявил о возможности развернуть совместные проекты в других странах Северо-Восточной Азии, включая Северную Корею.
Ранее Хон Нам Ги заявил, что Южная Корея хочет развивать новые сферы сотрудничества с Россией в инновационном секторе, в том числе коммерциализировать технологии связи пятого поколения, а также надеется завершить переговоры по соглашению о свободной торговле (ССТ) в первом полугодии 2020 года.
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Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЮжная КореяРоссияЭкономика
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