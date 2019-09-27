Южная Корея изучит совместные инвестиционные возможности с РФПИ

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Южная Корея изучит потенциальные инвестиционные возможности для реализации совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) в Северо-Восточной Азии, сообщает агентство Южная Корея изучит потенциальные инвестиционные возможности для реализации совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) в Северо-Восточной Азии, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на министерство финансов Южной Кореи.

Как отмечает агентство, в четверг в Москве состоялась встреча между южнокорейским министром финансов Хон Нам Ги и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, в ходе которой они обсудили способы расширения экономических связей между двумя странами. Министр выразил надежду, что они с РФПИ смогут найти новые возможности для совместного бизнеса.

Кроме того, Хон заявил о возможности развернуть совместные проекты в других странах Северо-Восточной Азии, включая Северную Корею.