СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди призвала власти США не забывать собственную историю и воспринимать воссоединение Крыма с Россией по аналогии с ситуацией со штатом Техас.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп в ходе встречи пообещал помощь с "возвращением" Крыма. Украинский президент добавил, что рассказал американскому коллеге о том, "какое красивое место Крым".

"Подобные заявления абсурдны, и их не стоит даже рассматривать. Позиция США по поводу Крыма полностью игнорирует исторические и политические реалии. Мы ведь не ставим вопрос принадлежности Техаса Соединенным Штатам Америки, не оспариваем. Американские партнеры, к сожалению, забывают собственную историю", — сказала РИА Новости Ковитиди.

По ее словам, исторические предпосылки воссоединения Крыма с Россией сравнимы с присоединением Техаса к США.

"Мы помним, как Техас провозгласил независимость от Мексики и обратился к президенту США с просьбой принять в свой состав, так же как и в Крыму, где всегда ключевой позицией было воссоединение с Россией. Поэтому сегодня США, и не только, нужно очень хорошо помнить свою историю, прежде чем поднимать вопросы государств, которым они в какой-то части даже обязаны обретением своей независимости. Мы рекомендуем США не забывать собственную историю", — сказала сенатор.

Ковитиди подчеркнула, что Россия не предлагает пересмотреть вопрос права на владение территорией Техаса, так как не вмешивается во внутренние дела других государств, поэтому США также не стоит вмешиваться в дела России.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.