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РИА Новости

Сенатор провела аналогию между присоединением Крыма к России и Техаса к США

06:15 27.09.2019 (обновлено: 07:22 27.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор от крымского региона Ольга Ковитиди
Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди призвала власти США не забывать собственную историю и воспринимать воссоединение Крыма с Россией по аналогии с ситуацией со штатом Техас.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп в ходе встречи пообещал помощь с "возвращением" Крыма. Украинский президент добавил, что рассказал американскому коллеге о том, "какое красивое место Крым".
"Подобные заявления абсурдны, и их не стоит даже рассматривать. Позиция США по поводу Крыма полностью игнорирует исторические и политические реалии. Мы ведь не ставим вопрос принадлежности Техаса Соединенным Штатам Америки, не оспариваем. Американские партнеры, к сожалению, забывают собственную историю", — сказала РИА Новости Ковитиди.
По ее словам, исторические предпосылки воссоединения Крыма с Россией сравнимы с присоединением Техаса к США.
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"Мы помним, как Техас провозгласил независимость от Мексики и обратился к президенту США с просьбой принять в свой состав, так же как и в Крыму, где всегда ключевой позицией было воссоединение с Россией. Поэтому сегодня США, и не только, нужно очень хорошо помнить свою историю, прежде чем поднимать вопросы государств, которым они в какой-то части даже обязаны обретением своей независимости. Мы рекомендуем США не забывать собственную историю", — сказала сенатор.
Ковитиди подчеркнула, что Россия не предлагает пересмотреть вопрос права на владение территорией Техаса, так как не вмешивается во внутренние дела других государств, поэтому США также не стоит вмешиваться в дела России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди
Вчера, 05:36РИА Новости
Сенатор назвала закономерной позицию Лукашенко по Крыму
15551309
Ольга КовитидиВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Сколько же можно, извините, мусолить тему возвращения Крыма в "родную гавань"? Пора бы заканчивать. Этот вопрос, как сказал Путин, закрыт. Закрыт навсегда. Или некоторым нашим законодателям требуется периодически напоминать о том, что они существуют? Уже все вменяемые политики в мире понимают, что с Крымом УЖЕ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ.
27 сентября, 06:33
Владимир Белогорский
1300003
То что Крым российский- это факт, и с этим фактом не поспоришь. Иначе зачем мост и новые дороги? Зачем запуск производств в Крыму? Неужели кто то ещё надеется, что Крым вернётся на Украину? Если такие возгласы и будут присутствовать, то это чистой воды популизм- борьба политиков (типа Зелинского) за электорат. Тут даже думать не нужно- Крым всегда принадлежал России (ну или СССР), а в 1991 году произошла фатальная ошибка, по причине которой Крым временно оказался в Украине. Это тоже нужно понимать.
27 сентября, 06:52
super.ket007a
1400002
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