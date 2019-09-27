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РИА Новости

Обвинение попросило для экс-ректора ДВФУ восемь лет лишения свободы

06:13 27.09.2019
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© Фото : пресс-служба ДВФУБывший ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец
Бывший ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец
© Фото : пресс-служба ДВФУ
Бывший ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК , 27 сен - РИА Новости. Обвинение просит назначить 8 лет лишения свободы экс-ректору ДВФУ Сергею Иванцу, сообщил журналистам председатель Тихоокеанского флотского военного суда Сергей Михайлюк.
Против Иванца в 2016 году возбудили уголовное дело о коррупции с ущербом более 20 миллионов рублей. Он проходит по части 4 стати 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Вместе с ним по уголовному делу проходят еще пять человек.
"По Иванцу прокуратура запросила 8 лет лишения свободы", - сказал Михайлюк.
Оглашение судебного постановления по данному уголовному делу планируется 21 октября. Иванец вину не признал. Двое из шести фигурантов дела признали вину полностью.
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Сергей ИванецДальневосточный федеральный университетТихоокеанский флотский военный судРоссияБезопасностьПроисшествия
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