Обвинение попросило для экс-ректора ДВФУ восемь лет лишения свободы

ВЛАДИВОСТОК , 27 сен - РИА Новости. Обвинение просит назначить 8 лет лишения свободы экс-ректору ДВФУ Сергею Иванцу, сообщил журналистам председатель Тихоокеанского флотского военного суда Сергей Михайлюк.
Против Иванца в 2016 году возбудили уголовное дело о коррупции с ущербом более 20 миллионов рублей. Он проходит по части 4 стати 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Вместе с ним по уголовному делу проходят еще пять человек.
"По Иванцу прокуратура запросила 8 лет лишения свободы", - сказал Михайлюк.
Оглашение судебного постановления по данному уголовному делу планируется 21 октября. Иванец вину не признал. Двое из шести фигурантов дела признали вину полностью.