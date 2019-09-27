Генконсульство Японии на Сахалине возглавит дипломат с 30-летним стажем

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен – РИА Новости. Новым генеральным консулом Японии на Сахалине назначен дипломат с 30-летним стажем, сообщили в пятницу РИА Новости в генконсульстве.

"Новым генеральным консулом Японии в Южно-Сахалинске с сегодняшнего дня назначен Кадзухиро Куно. До нового назначения он работал министром посольства Японии в Лаосе", - сказал собеседник агентства.

По его информации, новый генконсул приедет в Южно-Сахалинск 18 октября.

"В системе МИД Японии Кадзухиро Куно работает с 1989 года. У него есть опыт работы и в России – в посольстве Японии в России", - заключил представитель генконсульства.