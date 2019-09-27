Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T06:11Z
https://ria.ru/20190927/1559189093.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152924/49/1529244977_0:67:1500:911_1036x0_80_0_0_e20d5132353faca3bd2df6a1fee5bfb1.jpg
РИА Новости

Генконсульство Японии на Сахалине возглавит дипломат с 30-летним стажем

06:11 27.09.2019
437
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЮжно-Сахалинск
Южно-Сахалинск
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Южно-Сахалинск. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен – РИА Новости. Новым генеральным консулом Японии на Сахалине назначен дипломат с 30-летним стажем, сообщили в пятницу РИА Новости в генконсульстве.
"Новым генеральным консулом Японии в Южно-Сахалинске с сегодняшнего дня назначен Кадзухиро Куно. До нового назначения он работал министром посольства Японии в Лаосе", - сказал собеседник агентства.
По его информации, новый генконсул приедет в Южно-Сахалинск 18 октября.
"В системе МИД Японии Кадзухиро Куно работает с 1989 года. У него есть опыт работы и в России – в посольстве Японии в России", - заключил представитель генконсульства.
Вид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин
4 сентября, 12:50РИА Новости
Пограничники России и Японии завершили морские учения на юге Сахалина
Куно сменит на новом посту Рюити Хирано, который возглавлял генконсульство с 2016 года по июль 2019-го.
200101
Рюити ХираноСахалинЯпонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Российские военнослужащие во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
РИА
Новости
Корабли морских сил самообороны Японии прибыли во Владивосток
Япония назвала приоритеты укрепления обороны
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Санкции США не стали неожиданностью для "Совфрахта", заявил топ-менеджер
Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди
Сенатор назвала закономерной позицию Лукашенко по Крыму
Лента
новостей
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди
Сенатор провела аналогию между присоединением Крыма к России и Техаса к США
Остров Кунашир
Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги
Глава МИД Японии согласен проработать вопрос о визите в Россию
Вид на здание Министерства иностранных дел России
Россия предложила перенести заседание комитета Генассамблеи ООН из США
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
Спецпредставитель США рассказал о составе конституционного комитета в Сирии
Лидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре
В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
В Японии рассказали о происхождении гравюры, которую Абэ подарил Путину
Бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер
Лавров обсудил с Киссинджером перспективы отношений России и США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния