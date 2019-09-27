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РИА Новости

Две пассажирки подрались на борту самолета Москва — Минеральные Воды

06:08 27.09.2019 (обновлено: 15:16 27.09.2019)
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© РИА Новости / Денис АбрамовСамолет в аэропорту "Минеральные воды"
Самолет в аэропорту Минеральные воды
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Две пассажирки подрались на борту самолета Москва — Минеральные Воды, на них после приземления составили административные протоколы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Командир воздушного судна сообщил сотрудникам полиции, что во время полета между двумя женщинами-пассажирами возник конфликт, в ходе которого одна из них нанесла другой удар в область головы", — сказала собеседница.
Обе использовали нецензурную лексику и на замечания членов экипажа не реагировали, добавила Волк.
После того как самолет приземлился, женщин доставили в полицию.
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"В отношении них составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КОАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Женщине, получившей телесные повреждения, оказана медицинская помощь", — заключила Ирина Волк.
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Ирина ВолкМВД РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Кое-кому выгодно раздувать противоречия между москвичами и немочквичами. Тем же, кому в целом выгодно раздувать противоречия в российском обществе, тем самым ослабляя страну.
27 сентября, 07:40
Руслан Тлеуж
25012014
Масквички поди, выясняли кто круче и москвичнее!!! А Москва это далеко не свосем Россия!!!😂😂😂
27 сентября, 07:03
Felix D
17600115
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