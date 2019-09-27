МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Две пассажирки подрались на борту самолета Москва — Минеральные Воды, на них после приземления составили административные протоколы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Командир воздушного судна сообщил сотрудникам полиции, что во время полета между двумя женщинами-пассажирами возник конфликт, в ходе которого одна из них нанесла другой удар в область головы", — сказала собеседница.

Обе использовали нецензурную лексику и на замечания членов экипажа не реагировали, добавила Волк.

После того как самолет приземлился, женщин доставили в полицию.