Пьяный екатеринбуржец устроил дебош по пути на вьетнамский курорт

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Уголовное дело по статье "хулиганство" завели на пьяного пассажира, летевшего из Екатеринбурга на вьетнамский курорт, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что на борту воздушного судна, выполнявшего рейс Екатеринбург – Камрань, во время полета 24-летний житель Екатеринбурга находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью, создавая реальную угрозу безопасности пассажиров авиалайнера", - рассказала Волк.

На замечания экипажа мужчина не реагировал. После возвращения в Россию его задержали полицейские.