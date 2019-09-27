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РИА Новости
Война в Сирии

Спецпредставитель США рассказал о составе конституционного комитета в Сирии

06:04 27.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. Представители северо-восточной Сирии войдут в составе конституционного комитета, заявил РИА Новости спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Ранее стало известно, что окончательный состав комитета согласован и он соберется 30 октября. При этом самопровозглашенная курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила о несправедливом формировании конституционного комитета из-за отсутствия в нем ее представителей.
"Северо-восток будет представлен. Среди 50 человек, выбранных ООН, есть представители северо-востока", - сказал Джеффри на полях 74-й сессии генеральной ассамблеи ООН.
При этом он заявил, что видел появившийся в открытом доступе список членов комитета, но не может подтвердить его.
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