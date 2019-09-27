Спецпредставитель США рассказал о составе конституционного комитета в Сирии

ООН, 27 сен - РИА Новости. Представители северо-восточной Сирии войдут в составе конституционного комитета, заявил РИА Новости спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Ранее стало известно, что окончательный состав комитета согласован и он соберется 30 октября. При этом самопровозглашенная курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила о несправедливом формировании конституционного комитета из-за отсутствия в нем ее представителей.

"Северо-восток будет представлен. Среди 50 человек, выбранных ООН, есть представители северо-востока", - сказал Джеффри на полях 74-й сессии генеральной ассамблеи ООН.