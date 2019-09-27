В США оценили опыт стран Центральной Азии в репатриации семей боевиков

НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. США готовы обмениваться опытом со странами Центральной Азии в репатриации семей боевиков, сказала в четверг журналистам на брифинге и.о. помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

"Центральноазиатские государства находятся на переднем крае в том, что касается вопроса реинтеграции семей иностранных боевиков, их жен и детей. Казахстан принял обратно примерно 600 женщин и детей. Таджикистан вернул членов семей. Узбекистан также вернул более сотни, преимущественно супруг и членов семей. Киргизия также изучает, какое количество ее граждан находится в Сирии, а также в Ираке", - сказала Уэллс. Она подтвердила, отвечая на вопрос РИА Новости, что речь об этом шла на встрече госсекретаря Майка Помпео с главами МИД пяти центральноазиатских государств на полях Генассамблеи ООН.

"Мы сосредоточены на том, как можем предоставить техническую поддержку, привлечь Центральную Азию в более широкую дискуссию о реинтеграции семей иностранных боевиков-террористов", - добавила она.

Уэллс отметила, что в Казахстане вскоре пройдет конференция под эгидой Глобального форума по борьбе с терроризмом, и США рассчитывают, что другие страны региона примут в ней участие.