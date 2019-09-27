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РИА Новости

Санкции США не стали неожиданностью для "Совфрахта", заявил топ-менеджер

05:55 27.09.2019
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Введение санкций США в отношении сотрудников "Совфрахта" не стало неожиданностью, сообщил РИА Новости первый замгендиректора компании по морским и речным перевозкам Карен Степаньян.
Минфин США в четверг заявил, что ввел санкции против трех менеджеров "Совфрахта" - Ивана Окорокова, Карена Степаньяна и Ильи Логинова. Вашингтон счел их нарушителями режима санкций против Сирии. По версии минфина, они участвовали в схеме по доставке в Сирию авиатоплива для российских военных. В МИД РФ заявили, что США "открыто встали на сторону террористов", поскольку ВКС России помогают сирийским правительственным войскам в борьбе с терроризмом.
"По поводу санкций. Это не ново, с 2016 года "Совфрахт" под санкциями, также каждый из списка имеет обвинение минюста США... Компания и МИД ведут работу по снятию санкций и обвинений с момента их ввода... Придется дальше работать над снятием ограничений, наложенных США", - сказал Степаньян.
США также ввели санкции в отношении компании Maritime Assistance LLC за то, что она, по их мнению, участвовала в схеме обхода санкционного режима по Сирии для поставки авиационного топлива российским военным. Санкции, кроме того, были наложены на суда российской компании "Транспетрочарт" (Transpetrochart Co Ltd), по мнению Минфина США, обеспечивавшей "Совфрахт" материальной поддержкой": OT-2077, "Пассат", "Сиг", "Судак" и "Язь".
Здание Министерства иностранных дел России
Вчера, 05:31Война в Сирии
В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США
"Совфрахт" ранее была включена в санкционный список из-за событий на Украине.
Министерство юстиции США в 2018 году сообщало, что пятеро граждан России, являющихся сотрудниками "Совфрахта", и трое сирийцев обвиняются в попытке поставок авиационного топлива в Сирию в нарушение санкций США. "Совфрахт" заявлял, что собирается обратиться в американский суд, планировал представить аргументы, свидетельствующие о том, что действия сотрудников и компании не нарушают международное право, решения международных организаций системы ООН.
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