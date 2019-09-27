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РИА Новости

Сенатор назвала закономерной позицию Лукашенко по Крыму

05:36 27.09.2019 (обновлено: 06:42 27.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСенатор от крымского региона Ольга Ковитиди
Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди назвала закономерной позицию белорусского президента Александра Лукашенко по Крыму.
Ранее Лукашенко заявил, что Украина уже не вернет Крым, который воссоединился с Россией по итогам проведенного референдума, обратно в свой состав, поскольку этот вопрос закрыт раз и навсегда.
"Это заявление является закономерным. Более того, я уверена, что к подобной позиции присоединятся и другие государства, которые исповедуют демократические принципы и понимают, что нормы международного права в части защиты прав человека, прав народа на самоопределение носят не только декларативный характер, но и являются формами прямого действия", — сказала РИА Новости Ковитиди.
В свою очередь, глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец пригласил Лукашенко посетить полуостров с официальным ознакомительным визитом.
"Мы приглашаем президента Белоруссии в гости. Я уверен, что нашим президентам нашлось бы о чем поговорить на замечательном Крымском побережье нашего любимого Черного моря", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его мнению, дальнейшее более тесное, в том числе экономическое взаимодействие с Белоруссией, пойдет на пользу крымскому региону.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Ольга КовитидиАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинКрымООНРоссияУкраинаВ миреПолитика
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