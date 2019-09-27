Сенатор назвала закономерной позицию Лукашенко по Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди назвала закономерной позицию белорусского президента Александра Лукашенко по Крыму.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина уже не вернет Крым, который воссоединился с Россией по итогам проведенного референдума, обратно в свой состав, поскольку этот вопрос закрыт раз и навсегда.

"Это заявление является закономерным. Более того, я уверена, что к подобной позиции присоединятся и другие государства, которые исповедуют демократические принципы и понимают, что нормы международного права в части защиты прав человека, прав народа на самоопределение носят не только декларативный характер, но и являются формами прямого действия", — сказала РИА Новости Ковитиди.

В свою очередь, глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец пригласил Лукашенко посетить полуостров с официальным ознакомительным визитом.

"Мы приглашаем президента Белоруссии в гости. Я уверен, что нашим президентам нашлось бы о чем поговорить на замечательном Крымском побережье нашего любимого Черного моря", - сказал РИА Новости Чегринец.

По его мнению, дальнейшее более тесное, в том числе экономическое взаимодействие с Белоруссией, пойдет на пользу крымскому региону.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.