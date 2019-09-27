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РИА Новости

Девять человек эвакуированы с горящего сухогруза в Самарской области

05:33 27.09.2019 (обновлено: 09:14 27.09.2019)
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© Фото : МЧС РоссииПожар на сухогрузе на Волге. 27 сентября 2019
Пожар на сухогрузе на Волге. 27 сентября 2019
© Фото : МЧС России
Пожар на сухогрузе на Волге. 27 сентября 2019
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На реке Волга в районе Федоровских лугов горит сухогруз "Волго-Балт-205", груженный железом", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на момент пожара на судне находились 12 человек, девять из них эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет, сухогруз находится в 550 метрах от берега. Три человека ждут подхода баржи для буксировки сухогруза к берегу. Обстоятельства пожара уточняются.
По информации МЧС, сухогруз следовал из Санкт-Петербурга в Астрахань и перевозил 300 тонн металлоконструкций.
"Судно обесточено. Судовой ход свободен. К месту направлены оперативные службы. Для тушения пожара привлечено 70 человек, 18 единиц техники, в том числе три плавсредства", - отметили в пресс-службе.
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