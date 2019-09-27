Девять человек эвакуированы с горящего сухогруза в Самарской области

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На реке Волга в районе Федоровских лугов горит сухогруз "Волго-Балт-205", груженный железом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на момент пожара на судне находились 12 человек, девять из них эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет, сухогруз находится в 550 метрах от берега. Три человека ждут подхода баржи для буксировки сухогруза к берегу. Обстоятельства пожара уточняются.

По информации МЧС, сухогруз следовал из Санкт-Петербурга в Астрахань и перевозил 300 тонн металлоконструкций.