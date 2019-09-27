В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.

Ведомство напомнило, что американские ограничительные меры, введенные накануне против ряда граждан России, нескольких судов и одной компании, стали 75-ми по счету начиная с 2011 года, когда США свернули объявленную ими же "перезагрузку" двусторонних отношений и приступили к их разрушению.

"С тех пор американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата. На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве", — подчеркивает МИД.

Россия, как отмечается, давно с тревогой отмечала, что Вашингтон "опекает" террористов из "Джебхат ан-Нусры"* и "Хейят Тахрир аш-Шам"*, снабжает их всем необходимым и старается прикрыть от ударов, несмотря на то, что эти организации повсеместно признаны террористическими, являясь прямыми наследниками "Аль-Каиды"*.

Вводя в 2016 году санкции против российского "Совфрахта", обеспечивавшего доставку топлива в Сирию, и затем заблокировав значительный объем ее средств, США еще прикрывались ссылками на желание надавить на Россию в крымском контексте.

"Теперь маски окончательно сброшены — речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле", — подчеркнул МИД.

Ведомство напомнило, что заблокированные средства компании "Совфрахт" до сих пор не возвращены, то есть украдены.

Комментируя заявление, что санкции должны стать наказанием за "организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии", министерство напомнило, что ВКС России с 2015 года оказывают правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками.

"США уличили себя в откровенном пособничестве терроризму", — заключили во внешнеполитическом ведомстве, добавив, что Москва решительно осуждает "циничность и беспринципность политики Вашингтона".

Американские санкции

США ввели санкции против трех менеджеров "Совфрахта" Ивана Окорокова, Карена Степаньяна и Ильи Логинова. Вашингтон счел их нарушителями режима санкций против Сирии. По версии Минфина, они участвовали в схеме по доставке в Сирию авиатоплива для российских военных. По той же причине в список попала Maritime Assistance LLC.

Кроме того, санкции наложены на суда российской компании "Транспетрочарт" (Transpetrochart Co Ltd), по мнению Минфина США, обеспечивавшей "Совфрахт" материальной поддержкой": OT-2077, "Пассат", "Сиг", "Судак" и "Язь".

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что российский бизнес включен в санкционный список за "поддержку военной машины Асада и поставки нефти российским Вооруженным силам в Сирии".