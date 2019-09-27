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РИА Новости
Война в Сирии

В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США

05:31 27.09.2019 (обновлено: 08:49 27.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.
Ведомство напомнило, что американские ограничительные меры, введенные накануне против ряда граждан России, нескольких судов и одной компании, стали 75-ми по счету начиная с 2011 года, когда США свернули объявленную ими же "перезагрузку" двусторонних отношений и приступили к их разрушению.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Вчера, 03:01РИА Новости
Соловьев рассказал об "удивительной логике" новых санкций против России
"С тех пор американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата. На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве", — подчеркивает МИД.
Россия, как отмечается, давно с тревогой отмечала, что Вашингтон "опекает" террористов из "Джебхат ан-Нусры"* и "Хейят Тахрир аш-Шам"*, снабжает их всем необходимым и старается прикрыть от ударов, несмотря на то, что эти организации повсеместно признаны террористическими, являясь прямыми наследниками "Аль-Каиды"*.
Вводя в 2016 году санкции против российского "Совфрахта", обеспечивавшего доставку топлива в Сирию, и затем заблокировав значительный объем ее средств, США еще прикрывались ссылками на желание надавить на Россию в крымском контексте.

"Теперь маски окончательно сброшены — речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле", — подчеркнул МИД.

Ведомство напомнило, что заблокированные средства компании "Совфрахт" до сих пор не возвращены, то есть украдены.
Анатолий Антонов
26 сентября, 23:14РИА Новости
Посол в США прокомментировал санкции против России
Комментируя заявление, что санкции должны стать наказанием за "организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии", министерство напомнило, что ВКС России с 2015 года оказывают правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками.
"США уличили себя в откровенном пособничестве терроризму", — заключили во внешнеполитическом ведомстве, добавив, что Москва решительно осуждает "циничность и беспринципность политики Вашингтона".

Американские санкции

США ввели санкции против трех менеджеров "Совфрахта" Ивана Окорокова, Карена Степаньяна и Ильи Логинова. Вашингтон счел их нарушителями режима санкций против Сирии. По версии Минфина, они участвовали в схеме по доставке в Сирию авиатоплива для российских военных. По той же причине в список попала Maritime Assistance LLC.
Кроме того, санкции наложены на суда российской компании "Транспетрочарт" (Transpetrochart Co Ltd), по мнению Минфина США, обеспечивавшей "Совфрахт" материальной поддержкой": OT-2077, "Пассат", "Сиг", "Судак" и "Язь".
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что российский бизнес включен в санкционный список за "поддержку военной машины Асада и поставки нефти российским Вооруженным силам в Сирии".
*Террористические организации, запрещенные в России.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
26 сентября, 21:26Сказано в эфире
"Такое отношение у США к миру". Эксперт о новых санкциях против россиянСША ввели ограничения в отношении российской компании, трех граждан и ряда грузовых судов за поставки авиационного топлива в Сирию. Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik прокомментировал это решение.
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Война в СирииМайк ПомпеоВоздушно-космические силы РоссииМИД РФАль-КаидаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Бутербродом с пальмовым маслом кофе заешь. Не так противно будет)))
27 сентября, 07:05
Сторонний Наблюдатель
28302266
США безусловно и категорично само является террористическим государством. Придет момент, обязательно придет, когда они ответят по всем счетам! А санкции, что санкции, обыденное уже дело. Это как утренний кофе выпить, как на работу ходить. Но противно и стыдно за низость и мальчишеское хамство Вашингтона.
27 сентября, 06:43
Евстафий Погорелый
85100013
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