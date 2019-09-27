В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.
Ведомство напомнило, что американские ограничительные меры, введенные накануне против ряда граждан России, нескольких судов и одной компании, стали 75-ми по счету начиная с 2011 года, когда США свернули объявленную ими же "перезагрузку" двусторонних отношений и приступили к их разрушению.
"С тех пор американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата. На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве", — подчеркивает МИД.
Россия, как отмечается, давно с тревогой отмечала, что Вашингтон "опекает" террористов из "Джебхат ан-Нусры"* и "Хейят Тахрир аш-Шам"*, снабжает их всем необходимым и старается прикрыть от ударов, несмотря на то, что эти организации повсеместно признаны террористическими, являясь прямыми наследниками "Аль-Каиды"*.
Вводя в 2016 году санкции против российского "Совфрахта", обеспечивавшего доставку топлива в Сирию, и затем заблокировав значительный объем ее средств, США еще прикрывались ссылками на желание надавить на Россию в крымском контексте.
"Теперь маски окончательно сброшены — речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле", — подчеркнул МИД.
Ведомство напомнило, что заблокированные средства компании "Совфрахт" до сих пор не возвращены, то есть украдены.
26 сентября, 23:14РИА НовостиПосол в США прокомментировал санкции против России
Комментируя заявление, что санкции должны стать наказанием за "организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии", министерство напомнило, что ВКС России с 2015 года оказывают правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками.
"США уличили себя в откровенном пособничестве терроризму", — заключили во внешнеполитическом ведомстве, добавив, что Москва решительно осуждает "циничность и беспринципность политики Вашингтона".
Американские санкции
США ввели санкции против трех менеджеров "Совфрахта" Ивана Окорокова, Карена Степаньяна и Ильи Логинова. Вашингтон счел их нарушителями режима санкций против Сирии. По версии Минфина, они участвовали в схеме по доставке в Сирию авиатоплива для российских военных. По той же причине в список попала Maritime Assistance LLC.
Кроме того, санкции наложены на суда российской компании "Транспетрочарт" (Transpetrochart Co Ltd), по мнению Минфина США, обеспечивавшей "Совфрахт" материальной поддержкой": OT-2077, "Пассат", "Сиг", "Судак" и "Язь".
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что российский бизнес включен в санкционный список за "поддержку военной машины Асада и поставки нефти российским Вооруженным силам в Сирии".
*Террористические организации, запрещенные в России.
26 сентября, 21:26Сказано в эфире"Такое отношение у США к миру". Эксперт о новых санкциях против россиянСША ввели ограничения в отношении российской компании, трех граждан и ряда грузовых судов за поставки авиационного топлива в Сирию. Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik прокомментировал это решение.