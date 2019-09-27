Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Площадь пожаров в России, которые активно тушат, уменьшилась за минувшие сутки с 260 до 154 гектаров, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили 10 лесных пожаров на площади 260 гектаров.

"На 00.00 мск 27 сентября на территории Российской Федерации действовало 13 лесных пожаров на площади 154 гектара, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, самые крупные пожары - в Красноярском крае, там тушат 136 гектаров. В Забайкальском крае тушат 13 гектаров леса, а в Томской области - три гектара.