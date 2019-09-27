Лукашенко пригласили посетить Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров с официальным ознакомительным визитом.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина уже не вернет Крым, который воссоединился с Россией по итогам референдума, так как этот вопрос закрыт раз и навсегда.

"Мы приглашаем президента Белоруссии в гости. Я уверен, что нашим президентам нашлось бы о чем поговорить на замечательном Крымском побережье нашего любимого Черного моря", — сказал РИА Новости Чегринец.

По его мнению, дальнейшее более тесное, в том числе экономическое взаимодействие с Белоруссией, пойдет на пользу крымскому региону.

"Я могу с уверенностью сказать, что вслед за белорусским президентом в Крым придут белорусские предприятия всех форм собственности и кардинально возрастет взаимный товарооборот наших республик", — подчеркнул Чегринец.

В свою очередь, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди назвала позицию Лукашенко по Крыму закономерной.

"Я уверена, что к подобной позиции присоединятся и другие государства, которые исповедуют демократические принципы и понимают, что нормы международного права в части защиты прав человека, прав народа на самоопределение носят не только декларативный характер, но и являются формами прямого действия", — сказала РИА Новости Ковитиди.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.