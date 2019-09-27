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РИА Новости

Лукашенко пригласили посетить Крым

05:06 27.09.2019 (обновлено: 07:11 27.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров с официальным ознакомительным визитом.
Ранее Лукашенко заявил, что Украина уже не вернет Крым, который воссоединился с Россией по итогам референдума, так как этот вопрос закрыт раз и навсегда.
"Мы приглашаем президента Белоруссии в гости. Я уверен, что нашим президентам нашлось бы о чем поговорить на замечательном Крымском побережье нашего любимого Черного моря", — сказал РИА Новости Чегринец.
По его мнению, дальнейшее более тесное, в том числе экономическое взаимодействие с Белоруссией, пойдет на пользу крымскому региону.
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"Я могу с уверенностью сказать, что вслед за белорусским президентом в Крым придут белорусские предприятия всех форм собственности и кардинально возрастет взаимный товарооборот наших республик", — подчеркнул Чегринец.
В свою очередь, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди назвала позицию Лукашенко по Крыму закономерной.

"Я уверена, что к подобной позиции присоединятся и другие государства, которые исповедуют демократические принципы и понимают, что нормы международного права в части защиты прав человека, прав народа на самоопределение носят не только декларативный характер, но и являются формами прямого действия", — сказала РИА Новости Ковитиди.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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