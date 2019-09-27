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РИА Новости

Девушка получила СМС с номера умершего брата

05:01 27.09.2019 (обновлено: 10:09 27.09.2019)
961077
© Pixabay / StockSnapДевушка с телефоном
Девушка с телефоном
© Pixabay / StockSnap
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пользовательница Reddit ruthless0903 писала сообщения брату, который умер шесть месяцев назад, и недавно получила ответ с его номера. Скриншоты переписки опубликованы в соцсети.
На снимках видно, что 22 сентября она написала на принадлежавший ее брату номер, что очень скучает, и на следующий день ей пришел ответ от незнакомого человека.
"Мне жаль, что вы по кому-то скучаете, но, к сожалению, вы не туда попали", — говорится в сообщении.
Девушка попросила прощения у незнакомца и призналась, что нередко писала сообщения на этот номер, после того, как брат умер в марте, надеясь, что он сможет ее услышать. На это девушке написали, чтобы она делилась мыслями о брате, если ей хочется. Собеседник сказал, что его двоюродная сестра болеет и находится при смерти, поэтому понимает чувства девушки, на что та поблагодарила незнакомца и добавила, что боялась того дня, когда номер отдадут другому абоненту.
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Из названия следует сенсация, читаешь, тратишь своё время и НЕ О ЧЁМ. Бесят уже такие трюки.
27 сентября, 06:45
Дмитрий Гордиенко
244712916
Клик-бейт это называется на профессиональном сленге. И это действительно бесит.
27 сентября, 07:14
Руслан Тлеуж
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