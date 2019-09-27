Девушка получила СМС с номера умершего брата

На снимках видно, что 22 сентября она написала на принадлежавший ее брату номер, что очень скучает, и на следующий день ей пришел ответ от незнакомого человека.

"Мне жаль, что вы по кому-то скучаете, но, к сожалению, вы не туда попали", — говорится в сообщении.

Девушка попросила прощения у незнакомца и призналась, что нередко писала сообщения на этот номер, после того, как брат умер в марте, надеясь, что он сможет ее услышать. На это девушке написали, чтобы она делилась мыслями о брате, если ей хочется. Собеседник сказал, что его двоюродная сестра болеет и находится при смерти, поэтому понимает чувства девушки, на что та поблагодарила незнакомца и добавила, что боялась того дня, когда номер отдадут другому абоненту.