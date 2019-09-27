Россия предложила перенести заседание комитета Генассамблеи ООН из США

Вид на здание Министерства иностранных дел России

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу Россия предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь"

Он пояснил, что эти меры могут стать ответом на невыдачу американских виз членам российской делегации в ООН.

По словам дипломата, министерство ждет реакцию мирового сообщества на эту инициативу.

"Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс", — сказал он.

По словам Рябкова, Соединенные Штаты пренебрегают соглашениями, заключенными после размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в 1947 году.

"Проблема высветилась во весь рост. Я не припомню случая, когда, вопреки многим нашим обращениям на всех возможных уровнях по этому поводу, в Вашингтоне заняли позицию, до такой степени игнорирующую очевидные вещи", — сказал дипломат.

Рябков подчеркнул, что Вашингтон установил "антирекорд в плане собственного позиционирования на международной арене".

Скандал с невыдачей виз

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее сообщила, что некоторые члены российской делегации, которые должны были участвовать в мероприятиях под эгидой ООН, не получили американские визы по "техническим причинам".

Захарова сочла объяснения США несостоятельными. МИД обвинил американскую сторону в неисполнении прямых обязательств по линии ООН.

Глава министерства Сергей Лавров назвал позором отказ в выдаче виз. В интервью "Коммерсанту" он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону, включив по просьбе американской стороны в состав приезжающей в Россию делегации сенатора Рона Джонсона, который находится в санкционном списке.

Американские политики пообещали ответить зеркально, но, как сказал Лавров, в этом году в Вашингтоне заявили, что выдать визу кому-либо из тех, кто есть в "черном списке", "категорически невозможно". Министр назвал это печальной демонстрацией "американской исключительности".