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РИА Новости

Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России

04:31 27.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море "Сарекс-2019"
Российские военнослужащие во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российские военнослужащие во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море "Сарекс-2019". Архивное фото
ТОКИО, 27 сен – РИА Новости, Ксения Нака. Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России, активизацией ее присутствия в мире и на Дальнем Востоке в частности, говорится в Белой книге обороны Японии за 2019 год, поступившей в распоряжение РИА Новости.
"Существует тенденция наращивания военной активности на Дальнем Востоке в дополнение к районам Арктики, Европе, США и Ближнему Востоку. Необходимо внимательно следить за этой тенденцией. Помимо того, что число экстренных вылетов самолетов сил самообороны в связи с появлением российских военных самолетов по-прежнему сохраняется на высоком уровне, в этом году в июне и июле наблюдались нарушения ими воздушного пространства Японии", - говорится в документе.
Кроме того, Белая книга отмечает оснащения "северных территорий", как в Японии называют четыре острова южных Курил: размещение в 2016 году ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" на Итурупе и Кунашире, а также истребителей Су-35 на Итурупе.
"Крупномасштабные учения "Восток-2018", в которых участвовали подразделения не только Восточного, но и Центрального военных округов и Северный флот, стали самыми большими со времен Советского Союза. Еще одной их особенностью стало то, что в них впервые принимали участие Китай и Монголия", - говорится в Белой книге обороны.
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В то же время документ отражает и развитие сотрудничества в оборонной отрасли двух стран. В июле 2018 года министр обороны Японии впервые посетил Россию, тогда же состоялись переговоры в формате "два плюс два" между главами оборонных ведомств и министров иностранных дел. Такие же переговоры состоялись в мае текущего года, отмечает Белая книга.
В пятницу Белая книга обороны за 2019 год была представлена правительству Японии на заседании кабинета министров.
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